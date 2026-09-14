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Шкрбић добио признање у САД

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14.09.2026 15:45

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Вршилац дужности ректора Универзитета у Бањалуци Ранко Шкрбић
Фото: АТВ

Вршилац дужности ректора Универзитета у Бањалуци проф. др Ранко Шкрбић добитник је годишње награде Америчке секције Међународне академије за кардиоваскуларне науке (IACS) за запажене резултате у научноистраживачком раду у 2026. години.

Награда је Шкрбићу уручена на завршној церемонији годишње конференције Америчке секције IACS, која је од 9. до 11. септембра одржана у Луивилу, у савезној држави Кентаки.

Међународна академија за кардиоваскуларне науке окупља научнике из САД и Канаде који се баве истраживањима у области кардиоваскуларне медицине, а овогодишњој конференцији присуствовали су и истакнути научници из Европе, Јужне Америке и Индије.

Признање представља значајно међународно научно достигнуће Шкрбића, али и признање раду тима истраживача Центра за биомедицинска истраживања Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци.

"Учешће на конференцији и добијена награда допринијеће већој међународној видљивости научноистраживачког рада Универзитета у Бањалуци и његовој промоцији у међународној академској заједници", саопштио је Универзитет у Бањалуци.

Поред Шкрбића, на конференцији су награђени и чланови Европске секције IACS-а проф. др Владимир Јаковљевић и проф. др Невена Јеремић са Универзитета у Крагујевцу.

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Тагови :

Ранко Шкрбић

Награда

САД

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