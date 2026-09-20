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Užas u Australiji: Dijete pronađeno mrtvo u automobilu, dvoje djece i žena u kritičnom stanju

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20.09.2026 08:22

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Ужас у Аустралији: Дијете пронађено мртво у аутомобилу, двоје дјеце и жена у критичном стању
Foto: Tanjug/AP/Mark Baker

Jedno dijete je pronađeno mrtvo, dok se dvoje djece i žena bore za život nakon napada nožem u australijskoj saveznoj državi Novi Južni Vels.

Hitne službe pozvane su u nedjelju poslijepodne u ulicu Varata Roud (Waratah Road) u mjestu Veli Hajts (Valley Heights), na području Plavih planina.

Po dolasku na mjesto događaja, u automobilu su pronađeni žena i troje djece sa ubodnim ranama. Jedno dijete je preminulo, dok su dvoje djece i žena prevezeni u bolnicu u kritičnom stanju.

Građani prvi pomogli

Prema navodima policije, nekoliko prolaznika prvo je priteklo u pomoć povrijeđenima i pozvalo hitnu pomoć.

Dvoje preživjele djece, za koje se vjeruje da su mlađa od pet godina, prevezeno je u Dječiju bolnicu Vestmid (Westmead).

Žena u četrdesetim godinama prevezena je u bolnicu Vestmid. Njihovo stanje opisano je kao kritično.

Istraga u toku

Policija je obezbijedila mjesto događaja i pokrenula istragu kako bi utvrdila šta se dogodilo.

Za sada nema informacija o okolnostima koje su prethodile napadu.

Policija je saopštila da u ovoj fazi istrage ne traga ni za jednom drugom osobom povezanom sa slučajem.

Istražitelji su pozvali građane koji imaju bilo kakve informacije o događaju, kao i snimke sa mobilnih telefona ili kamera iz vozila, da im se jave.

(Avaz)

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