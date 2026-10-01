Ove ulice u Banjaluci danas ostaju bez struje

Autor:ATV redakcija
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Zbog najavljenih radova danas će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.
Dijelovi ulica Ravanička i Stanka Božića Kobre bez struje ostaju od 9 do 14 časova.
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Od 9 do 12 časova struje neće imati dijelovi ulica Carigradska, Dujke Komljenovića, Rade Radića, Rastka Petrovića, Siniše Mijatovića i Tome Maksimovića.
Dijelovi ulica Nenada Kostića i 14. kuljanska struje neće imati od 12 do 15 časova.
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