Dva napitka koja su najbolja za dobar početak dana: Čuvaju srce i mozak

Buđenje, naročito u ranim jutarnjim satima, mnogima teško pada, a jutarnji napici za srce i mozak tu mogu da naprave veću razliku nego što mislimo.

Iz stanja sna organizam doživljava svojevrsni šok, a pred nama je cijeli ovi dan.

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Kako da se za njega najbolje pripremimo i razbudimo? Da li je dovoljna samo kafa ili nam treba još nešto, za RTS objašnjava dr Vojislav Perišić.

Prva stvar koju poslije buđenja treba da uradimo jeste da poboljšamo cirkulaciju, prije svega mikrocirkulaciju u srcu i mozgu, naglašava profesor Perišić. Tek kada krv krene da teče kako treba, tijelo zaista izlazi iz noćnog režima i spremno je za obaveze koje ga čekaju.

Prvih 200 mililitara poslije buđenja odlučuje o jutru

– Prvo što poslije buđenja treba da uradimo je da popijemo 200 mililitara soka ili vode. Tečnost unosimo kako bismo povećali cirkulacijski volumen, poboljšali cirkulaciju u srcu i mozgu, čime će automatski dotok kiseonika i šećera biti bolji – dodaje gastroenterolog.

Tokom noći tijelo satima ne dobija nijedan gutljaj tečnosti, pa je jutro trenutak kada mu ona najviše nedostaje. Čaša vode ili soka zato nije sitnica, već prvi potez koji pokreće krvotok. Kada se volumen krvi poveća, srce i mozak brže dobijaju kiseonik i šećer, a upravo ta dva goriva određuju koliko ćemo biti bistri i budni. Cijeli korak traje nekoliko sekundi, a trag ostavlja na čitavo jutro.

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Koja voda i koji sok su najbolji napici za srce i mozak

Dan je najbolje započeti niskomineralnom vodom sa dosta magnezijuma, preporučuje dr Perišić, jer magnezijum poboljšava mikrocirkulaciju i opušta spazme krvnih sudova. Takva voda tako pomaže dvostruko: nadoknađuje tečnost izgubljenu tokom noći i olakšava krvi da stigne i do najsitnijih sudova.

Ako se odlučimo za sok od pomorandže, najbolje je da bude sa pulpom. Ipak, mnogo je bolje pojesti cijelu pomorandžu nego cijediti sok, prije svega zbog celuloze i sprečavanja opstipacije. Cijeđenjem se ono najkorisnije iz voća često baci zajedno sa korom i ostacima u cjediljki, prenosi Krstarica.

Kafa kao antioksidans – šta zapravo radi u jetri

Kada je riječ o kafi, dr Perišić ističe da je kofein glavni antioksidans. U organizam svakodnevno unosimo dosta hemikalija, takozvanih ksenobiotika. Da bi bili izbačeni, oni moraju da prođu obradu u jetri, a za taj posao zaslužni su antioksidansi.

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Kafa, dakle, nije neprijatelj jutra, ali ne treba da bude ni prva ni jedina stvar koju popijemo. Zvanične preporuke su do tri šoljice kafe dnevno.