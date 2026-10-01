Odgođen popis ovaca i krava u BiH

Dugo najavljivani, više od 60 godina čekani i nekoliko puta otkazivani popis poljoprivrede, ni ove godine, prema svemu sudeći, neće biti sproveden, jer tačno vrijeme sprovođenja i dalje nije utvrđeno.

“U ovom trenutku još nije usvojena odluka kojom treba da se definišu svi bitni aspekti budućeg popisa, uključujući i vrijeme njegove realizacije”, naveli su za “Nezavisne novine” iz Republičkog zavoda za statistiku.

Kako dodaju, Zavod je u saradnji sa druge dvije statističke institucije u BiH, u okviru projekta, pripremio većinu potrebnih metodoloških dokumenata, aplikaciju, okvir i budžet.

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Vrijedi pomenuti da su “Nezavisne novine” sredinom prošle godine upravo pisale na ovu temu, a tada nam je rečeno da bi popis poljoprivrede trebalo da bude organizovan od 1. oktobra do 15. decembra ove godine, te da je ostalo samo da se ta odluka i ozvaniči. Godinu poslije, iako je jednoglasno dogovorena među statističkim institucijama, nikada nije ozvaničena. Ostala je mrtvo slovo na papiru.

Zašto poljoprivrednici traže hitan popis?

Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača FBiH, u razgovoru ističe da se popis stalno odgađa, te da nije dobro što se to ne radi.

Osvrćući se na jun, kada je realizovan probni popis poljoprivrede, Bićo kaže da ni o tome nema nikakve informacije.

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“Nema ni zvaničnih podataka. To je nenormalno”, kaže Bićo.

Prema njegovim riječima, popis poljoprivrede je osnovna stvar države.

“Trebalo bi da se zna čime država raspolaže. Kod nas se trenutno ne zna. Zadnjih 60 godina nije bilo tog popisa. Tako da se ne zna uopšte čime raspolažemo. Koliko je obradive zemlje, koliko je neobradive zemlje, koliko šuma, stoke… Pojma mi nemamo. A da se to uradi, puno bi bilo lakše svima. Znali bismo na čemu smo, koje proizvodnje razvijati”, ističe Bićo, dodajući da bi to otvorilo i vrata ka evropskim fondovima.

On kaže da je problematično i što popis realizuje više agencija zasebno, a ne jedan tim.

Šta bi popis donio poljoprivredi BiH?

Da su poljoprivrednici uvijek tražili popis, ranije je u razgovoru za “Nezavisne novine” potvrdio i Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Srpske, ističući da bi se time vidjelo čime se raspolaže.

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“I da shodno tome i potrebama možemo planirati svoju proizvodnju. Bitno je da popis bude odrađen u što kraćem periodu, da bude odrađen objektivno”, kazao je Marinković.

Vrijedi pomenuti da popis poljoprivrede u BiH nije sproveden još od vremena Jugoslavije, odnosno od 1960. godine.