Logo

Ужасне сцене: Крвнички премлатио противника на утакмици

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 11:17

Коментари:

0
Туча на фудбалској утакмици
Фото: Screenshot

Језиве сцене виђене су на средњошколској фудбалској утакмици у Јужној Дакоти, гдје је један играч физички напао противника, због чега се на друштвеним мрежама тражи његова доживотна суспензија.

Инцидент се догодио на мечу Рапид Сити Централа и Брукингса, непосредно пред крај првог полувремена, а у центру пажње нашли су се Џексон Бергман и Кајл Суст.

Јелена Карлеуша

Сцена

Баш на рођендан: Карлеуша доживјела нови ударац

Двојица фудбалера борила су се за лопту, након чега је Бергман одгурнуо Суста и оборио га на земљу. Умјесто да настави игру, услиједио је бруталан напад.

Бергман је ривала најпре шутнуо у потиљак, а затим га је, док је био на земљи, чак пет пута ударио песницом у главу. У сукоб се потом умијешао Сустов саиграч Кајлон Питерс, који је насрнуо на Бергмана, прије него што су остали успјели да их раздвоје.

Невјероватна је и реакција судије, који је експресно дотрчао до мјеста дешавања, али онда стао поред и непомично гледао како дјечак добија бруталне ударце у главу.

Јаел Трепи

Фудбал

Нападач из Серије А се замало утопио, хеликоптером превезен у болницу

Бергмана је тренер одвео са терена и, према доступним информацијама, није се враћао у игру. Утакмица је била прекинута око десет минута, након чега је настављена.

Снимак инцидента убрзо је постао виралан, а велики број људи на друштвеним мрежама затражио је најстрожу могућу казну за младог фудбалера, укључујући и доживотну забрану играња.

За сада, међутим, није јавно саопштено какве ће дисциплинске последице Бергман сносити због напада.

A player at a high school match in South Dakota kicks and punches an opponent after a tackle during the game
by u/wokwok__ in soccer

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Туча

Насиље

Коментари (0)

Више из рубрике

Јаел Трепи

Фудбал

Нападач из Серије А се замало утопио, хеликоптером превезен у болницу

4 ч

0
Оченаш дијели правду на Пољуду

Фудбал

Оченаш дијели правду на Пољуду

7 ч

0
Три фудбалске лопте на травнатом терену

Фудбал

Тужна вијест у српском фудбалу: Преминуо Верољуб Матић

18 ч

0
Роналдо објавио када вјероватно завршава каријеру

Фудбал

Роналдо објавио када вјероватно завршава каријеру

21 ч

0

  • Најновије

15

37

Смјене директора Н1, Нове, Данас

15

33

Трамп: Жестоко ћемо бомбардовати Оман ако нам буде стајао на путу

15

31

Американаца (30) ударио гром док се пењао на Етну

15

25

Породица страхује да је генерал Младић поново имао мождани удар

15

21

Откривен узрок смрти Кличкове бивше: Ево шта су затекле хитне службе

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима