Ужасне сцене: Крвнички премлатио противника на утакмици

Аутор:АТВ редакција
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Језиве сцене виђене су на средњошколској фудбалској утакмици у Јужној Дакоти, гдје је један играч физички напао противника, због чега се на друштвеним мрежама тражи његова доживотна суспензија.
Инцидент се догодио на мечу Рапид Сити Централа и Брукингса, непосредно пред крај првог полувремена, а у центру пажње нашли су се Џексон Бергман и Кајл Суст.
Сцена
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Двојица фудбалера борила су се за лопту, након чега је Бергман одгурнуо Суста и оборио га на земљу. Умјесто да настави игру, услиједио је бруталан напад.
Бергман је ривала најпре шутнуо у потиљак, а затим га је, док је био на земљи, чак пет пута ударио песницом у главу. У сукоб се потом умијешао Сустов саиграч Кајлон Питерс, који је насрнуо на Бергмана, прије него што су остали успјели да их раздвоје.
Невјероватна је и реакција судије, који је експресно дотрчао до мјеста дешавања, али онда стао поред и непомично гледао како дјечак добија бруталне ударце у главу.
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Бергмана је тренер одвео са терена и, према доступним информацијама, није се враћао у игру. Утакмица је била прекинута око десет минута, након чега је настављена.
Снимак инцидента убрзо је постао виралан, а велики број људи на друштвеним мрежама затражио је најстрожу могућу казну за младог фудбалера, укључујући и доживотну забрану играња.
За сада, међутим, није јавно саопштено какве ће дисциплинске последице Бергман сносити због напада.
A player at a high school match in South Dakota kicks and punches an opponent after a tackle during the game
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u/wokwok__ in
soccer
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