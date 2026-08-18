Дозвола за нови прелаз у Градишци важи до сутра, шта даље?

Аутор:АТВ редакција
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Одлука о привременом отварању новог граничног прелаза у Градишци, између БиХ и Хрватске престаје да важи сутра, 19. августа, а како сазнаје Глас Српске, о даљем функционисању тог прелаза требао би да одлучи Савјет министара БиХ.
Замјеник министра безбједности БиХ Ивица Бошњак 19. маја донио је рјешење о привременом отварању новог међународног граничног прелаза на локацији новог моста у Градишци на период од три мјесеца, односно до 19. августа. Таква одлука услиједила је након што је дошло до оштећена на старом мосту преко ријеке Саве, због чега је одмах и прекинут превоз путника и роба на том прелазу између БиХ и Хрватске.
Из Управе за индиректно опорезивање (УИО) БиХ казали су прошле седмице "Гласу" да су од Министарства безбједности БиХ затражила да продужи важење рјешење којим је на локацији новог моста у Градишци одобрен привремени гранични прелаз за међународни промет путника и робе, а које истиче закључно са 19. августом.
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"Тако је одлучено из разлога што још увијек не можемо званично да успоставимо Царински реферат на прелазу Градишка Нови мост – Горњи Варош, јер Управни одбор УИО ни након осам сједница није одобрио нови Правилник о унутрашњој организацији. Без тога акта, директор УИО нема законски основ да организује рад царине на новом међународном граничном прелазу у Градишци", казали су у овој институцији.
Такође, нагласили су да враћање на стари прелаз није могуће због урушавања старог моста на Сави и обуставе саобраћаја.
Међутим, замјеник министра безбједности БиХ Ивица Бошњак рекао је "Гласу" да нема законске могућности да продужи важење рјешење којим је на локацији новог моста у Градишци одобрен привремени гранични прелаз за међународни промет путника и робе.
"Ту могућност сада има Савјет министара. Ја предлажем одлуку њима, па ћемо видјети шта ће они урадити. Требало би да закажу хитну или телефонску сједницу и да се то питање нађе на дневном реду", казао је "Гласу" Бошњак и поновио да нема законску могућност да продужи важење рјешења које је донио 19. маја, те да је то могаo у стару да уради само на период од три мјесеца.
Треба напоменути и да на хитној сједници Савјета министара БиХ која је одржана 19. маја, одмах након оштећења старог моста преко ријеке Саве, није постигнута сагласност о отварању новог граничног прелаза у Градишци јер су министри из реда Бошњака били против тога.
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