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Дозвола за нови прелаз у Градишци важи до сутра, шта даље?

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 12:44

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Нови гранични прелаз градишка
Фото: АТВ

Одлука о привременом отварању новог граничног прелаза у Градишци, између БиХ и Хрватске престаје да важи сутра, 19. августа, а како сазнаје Глас Српске, о даљем функционисању тог прелаза требао би да одлучи Савјет министара БиХ.

Замјеник министра безбједности БиХ Ивица Бошњак 19. маја донио је рјешење о привременом отварању новог међународног граничног прелаза на локацији новог моста у Градишци на период од три мјесеца, односно до 19. августа. Таква одлука услиједила је након што је дошло до оштећена на старом мосту преко ријеке Саве, због чега је одмах и прекинут превоз путника и роба на том прелазу између БиХ и Хрватске.

Враћање на стари прелаз немогуће

Из Управе за индиректно опорезивање (УИО) БиХ казали су прошле седмице "Гласу" да су од Министарства безбједности БиХ затражила да продужи важење рјешење којим је на локацији новог моста у Градишци одобрен привремени гранични прелаз за међународни промет путника и робе, а које истиче закључно са 19. августом.

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"Тако је одлучено из разлога што још увијек не можемо званично да успоставимо Царински реферат на прелазу Градишка Нови мост – Горњи Варош, јер Управни одбор УИО ни након осам сједница није одобрио нови Правилник о унутрашњој организацији. Без тога акта, директор УИО нема законски основ да организује рад царине на новом међународном граничном прелазу у Градишци", казали су у овој институцији.

Такође, нагласили су да враћање на стари прелаз није могуће због урушавања старог моста на Сави и обуставе саобраћаја.

Бошњак више није надлежан

Међутим, замјеник министра безбједности БиХ Ивица Бошњак рекао је "Гласу" да нема законске могућности да продужи важење рјешење којим је на локацији новог моста у Градишци одобрен привремени гранични прелаз за међународни промет путника и робе.

"Ту могућност сада има Савјет министара. Ја предлажем одлуку њима, па ћемо видјети шта ће они урадити. Требало би да закажу хитну или телефонску сједницу и да се то питање нађе на дневном реду", казао је "Гласу" Бошњак и поновио да нема законску могућност да продужи важење рјешења које је донио 19. маја, те да је то могаo у стару да уради само на период од три мјесеца.

Треба напоменути и да на хитној сједници Савјета министара БиХ која је одржана 19. маја, одмах након оштећења старог моста преко ријеке Саве, није постигнута сагласност о отварању новог граничног прелаза у Градишци јер су министри из реда Бошњака били против тога.

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Гранични прелаз

ГП Градишка

нови гранични прелаз Градишка

Гранични прелаз Градишка

Савјет министара БиХ

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