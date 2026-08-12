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Да ли бисте посматрали помрачења Сунца са висине од 10.000 метара?

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 06:53

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Помрачење Сунца је астрономски феномен који настаје када се Мјесец нађе тачно између Земље и Сунца, бацајући своју сјенку на нашу планету.
Фото: Israel Torres/Pexels

Шпанска авио-компанија "Иберија" организоваће сутра специјалан лет авиона у којем ће путници моћи да прате потпуно помрачење Сунца на висини изнад 10.000 метара.

Авион ће полетјети са Међународног аеродрома у Мадриду "Барахас" сутра у 18.45 сати, а једини циљ тог лета је посматрање првог потпуног помрачења Сунца видљивог са Иберијског полуострва за више од једног вијека, јавили су данас шпански медији.

Лет ће бити преношен уживо из кабине путем Старлинк конекције.

У авиону ће бити и група истраживача коју предводи астроном Микел Сера-Рикарт, научни директор организације "Свјетлосни мостови" и истраживач у Институту за астрофизику Канарских острва.

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Потпуно помрачење прећи ће преко Шпаније, а најбоље ће моћи да се види у појасу широком око 200 километара који се протеже од Коруње на атлантском сјеверозападу до Мајорке у Средоземном мору, према писању Д Скајлива

Потпуно помрачење Сунца догодиће се 12. августа и биће видљиво на Гренланду, Исланду, на сјеверу Русије, Атлантском океану, у Шпанији и мањем дијелу Португалије, а у Србији ће бити видљиво дјелимично помрачење Сунца, које ће почети у 19.24 сати.

Америчка свемирска агенција НАСА најавила је да ће преносити потпуно помрачење Сунца уживо на https://www.nasa.gov/live.

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Тагови :

помрачење Сунца

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Сунце

Мјесец

НАСА

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