У Српској рођена 21 беба

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској у протекла 24 часа рођена је 21 беба, и то 14 дјевојчица и седам дјечака, речено је Срни у породилиштима.
У Бањалуци је рођено 14 беба, у Добоју двије, а у Источном Сарајеву, Приједору, Требињу, Градишци и Зворнику по једна.
Десет дјевојчица и четири дјечака рођени су у Бањалуци, у Добоју два дјечака, у Источном Сарајеву, Приједору, Требињу и Зворнику по једна дјевојчица, а у Градишци један дјечак.
У породилиштима у Бијељини, Невесињу и Фочи у протекла 24 часа није било порођаја.
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