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У Српској рођена 21 беба

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 07:51

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beba porodilište
Фото: Pexel/ Emma Bauso

У Републици Српској у протекла 24 часа рођена је 21 беба, и то 14 дјевојчица и седам дјечака, речено је Срни у породилиштима.

У Бањалуци је рођено 14 беба, у Добоју двије, а у Источном Сарајеву, Приједору, Требињу, Градишци и Зворнику по једна.

Десет дјевојчица и четири дјечака рођени су у Бањалуци, у Добоју два дјечака, у Источном Сарајеву, Приједору, Требињу и Зворнику по једна дјевојчица, а у Градишци један дјечак.

У породилиштима у Бијељини, Невесињу и Фочи у протекла 24 часа није било порођаја.

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