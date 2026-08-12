Данас славимо преподобну мати Ангелину српску: Ако немате новца, урадите ово

Аутор:АТВ редакција
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Преподобна мати Ангелина, прије него што се замонашила звала се Ангелина Бранковић и била је ћерка Ђорђа Аријанита Комнина, средњовековног господара области Коњуха и Шкумбе и супруга Стефана Бранковића, сина српског деспота Ђурађа Бранковића.
У народној традицији ова српска светитељка је упамћена као изузетно образована, мудра и лијепа жена која још од дјетињства није „испуштала књигу из руку“.
За слијепог Стефана, изгнаног српског деспота, се удала новембра 1460. године. Кратко су живјели у Албанији док су послије живот провели у сиромаштву у Италији.
Живот Свете српске мати Ангелине био је изузетно тежак - наџивела је мужа, оба сина и ћерку Мару. Три пута је била принуђена да преноси мошти свог мужа, а добар дио живота је била прогнана од стране остале српске властеле.Не зна се поуздано када се Ангелина замонашила. Зна се да је, упркос сиромаштву, била ктиторка великог броја манастира и да је остатак живота провела у молитви и тишини, бдијући над моштима супруга и синова.
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Преминула је 1520. године и сахрањена је прво у свом манастиру Сретењу, а потом су њене мошти пренијете у манастир Крушедол и положене у ковчег заједно са моштима њеног сина Јована. Турци су 1716. запалили манастир Крушедол заједно са моштима свих Бранковића.
Ипак, народ није заборавио ову хришћанску мученицу! Култ Преподобне мати Ангелине у Србији се јавио веома рано – њено прво житије појављује се већ у 16. вијеку, а слично је и са службом.
Због љубави и благости којом је зрачила за живота, ова светитељка се кроз цијелу службу и данас ословљава као мати, преподобна, преблажена, присноблажена, достоблажена, блажена… Преподобна Ангелина помиње се и у Служби њеног сина - светог Јована и у Заједничкој служби свим Светим Бранковићима, а њен лик се појављује на свим иконама ове српске мученичке породице. Како је добар дио живота провела у беди и тешком животу, селећи се и бежећи, мати Ангелина данас се сматра заштитницом сиромашних и угњетаваних.
Она све вјернике учи, а о томе свједочи и њен читав живот, да физичка беда није важна докле год је срце испуњено. Духовна беда је много опаснија и зато, народ каже, да на данашњи дан свако у молитви треба да помјене Преподобну мати Ангелину како би нам она помогла да живот доведемо у ред.
(курир)
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