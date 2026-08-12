Logo

Данас славимо преподобну мати Ангелину српску: Ако немате новца, урадите ово

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 07:07

Коментари:

0
Црква је сакрални архитектурни објекат намјењен одржавању хришћанских богослужења, молитви, литургија и других вјерских обреда.
Фото: pexels/Elina Volkova

Преподобна мати Ангелина, прије него што се замонашила звала се Ангелина Бранковић и била је ћерка Ђорђа Аријанита Комнина, средњовековног господара области Коњуха и Шкумбе и супруга Стефана Бранковића, сина српског деспота Ђурађа Бранковића.

У народној традицији ова српска светитељка је упамћена као изузетно образована, мудра и лијепа жена која још од дјетињства није „испуштала књигу из руку“.

За слијепог Стефана, изгнаног српског деспота, се удала новембра 1460. године. Кратко су живјели у Албанији док су послије живот провели у сиромаштву у Италији.

Живот Свете српске мати Ангелине био је изузетно тежак - наџивела је мужа, оба сина и ћерку Мару. Три пута је била принуђена да преноси мошти свог мужа, а добар дио живота је била прогнана од стране остале српске властеле.Не зна се поуздано када се Ангелина замонашила. Зна се да је, упркос сиромаштву, била ктиторка великог броја манастира и да је остатак живота провела у молитви и тишини, бдијући над моштима супруга и синова.

Црква

Друштво

Данас славимо Св. Калиника и Св. Серафиму: Вјерници морају испоштовати овај обичај

Преминула је 1520. године и сахрањена је прво у свом манастиру Сретењу, а потом су њене мошти пренијете у манастир Крушедол и положене у ковчег заједно са моштима њеног сина Јована. Турци су 1716. запалили манастир Крушедол заједно са моштима свих Бранковића.

Ипак, народ није заборавио ову хришћанску мученицу! Култ Преподобне мати Ангелине у Србији се јавио веома рано – њено прво житије појављује се већ у 16. вијеку, а слично је и са службом.

Због љубави и благости којом је зрачила за живота, ова светитељка се кроз цијелу службу и данас ословљава као мати, преподобна, преблажена, присноблажена, достоблажена, блажена… Преподобна Ангелина помиње се и у Служби њеног сина - светог Јована и у Заједничкој служби свим Светим Бранковићима, а њен лик се појављује на свим иконама ове српске мученичке породице. Како је добар дио живота провела у беди и тешком животу, селећи се и бежећи, мати Ангелина данас се сматра заштитницом сиромашних и угњетаваних.

Она све вјернике учи, а о томе свједочи и њен читав живот, да физичка беда није важна докле год је срце испуњено. Духовна беда је много опаснија и зато, народ каже, да на данашњи дан свако у молитви треба да помјене Преподобну мати Ангелину како би нам она помогла да живот доведемо у ред.

(курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

светац

обичаји

вјера

Српска православна црква

Мати Ангелина

Коментари (0)

Прочитајте више

Српска православна црква

Друштво

Славимо Мајку Ангелину: Ово сутра морате урадити за мир у дому

1 д

0
crva svijeće SPC Sv Konstantin i Jelena

Друштво

Данас изговорите ову кратку молитву за опроштај гријехова: Српска православна црква слави велика четири апостола

3 д

0
СУТРА ЈЕ ПОСЉЕДЊИ ЉУТИ СВЕТАЦ: 2 ствари сви треба да урадимо, а посебно возачи

Друштво

СУТРА ЈЕ ПОСЉЕДЊИ ЉУТИ СВЕТАЦ: 2 ствари сви треба да урадимо, а посебно возачи

4 д

0
Данас Света Петка Трнова

Друштво

Данас Света Петка Трнова

5 д

0

Више из рубрике

хороскоп звијезде Мјесец

Друштво

Дневни хороскоп за 12. август: Овнови улазе у тајну везу, Лавови почињу рад на новом пројекту

1 д

0
АГОНИЈА СЕ БЛИЖИ КРАЈУ: Стиже освјежење и пад температуре

Друштво

АГОНИЈА СЕ БЛИЖИ КРАЈУ: Стиже освјежење и пад температуре

1 д

0
Или мобилни или волан 2

Друштво

Кампања "Или мобилни или волан" почиње данас у Бањалуци

1 д

0
Помрачење Сунца је астрономски феномен који настаје када се Мјесец нађе тачно између Земље и Сунца, бацајући своју сјенку на нашу планету.

Друштво

Да ли бисте посматрали помрачења Сунца са висине од 10.000 метара?

1 д

0

  • Најновије

20

03

Како преузети фотографије и видее са Инстаграма без инсталирања других апликација?

20

02

ЦИК БиХ дијели казне по сопственом тумачењу, а ни сами не знају шта кажњавају

19

59

Нина Борић пријавила Славена Ковачевића због блокаде прикључка струје

19

52

Убио зета на крсној слави због музике: Само један ударац је био кобан

19

47

Плате до 2.580 КМ: Град у БиХ тражи раднике

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима