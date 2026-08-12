Кампања "Или мобилни или волан" почиње данас у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Превентивна активност "Или мобилни или волан" биће реализована током августа мјесеца 2026. године, са циљем подизања свијести свих учесника у саобраћају, а посебно возача, о опасностима и ризицима који настају усљед коришћења мобилног телефона током управљања возилом.
Кампања ће бити усмјерена на промоцију одговорног понашања у саобраћају и указивање на значај потпуне усмјерености возача на управљање возилом и праћење саобраћајне ситуације.
Званични почетак превентивне активности планиран је за 12. август 2026. године, на локацији код Нестро пумпе на западном транзиту у Бањалуци, са почетком у 10.00 часова, када ће бити представљени циљеви и основне поруке кампање, као и активности које ће се реализовати током њеног трајања.
Превентивну активност реализоваће Министарство саобраћаја и веза Републике Српске, Министарство унутрашњих послова Републике Српске, Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске и Ауто-мото савез Републике Српске, у сарадњи са јединицама локалне самоуправе и средствима јавног информисања.
УПОТРЕБА МОБИЛНОГ УРЕЂАЈА – ЧЕТИРИ ПУТА ВЕЋИ РИЗИК ЗА НАСТАНАК САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
Употреба мобилног телефона током вожње представља један од најзначајнијих облика ометања возача. Према подацима Свјетске здравствене организације, возачи који користе мобилни телефон током вожње имају приближно четири пута већи ризик од учешћа у саобраћајној незгоди у односу на возаче који га не користе.
Коришћење телефона током вожње успорава вријеме реакције, отежава одржавање возила у саобраћајној траци и одржавање безбједног одстојања, док слање и читање текстуалних порука додатно повећава ризик, јер захтијева визуелно и мануелно одвраћање пажње од саобраћајне ситуације.
Ометање возача може се посматрати кроз више различитих облика. Европска комисија разликује визуелно, мануелно и когнитивно ометање. Визуелно ометање настаје када возач скреће поглед са пута и саобраћајног окружења, мануелно када уклања једну или обје руке са управљача ради обављања друге активности, док когнитивно ометање настаје када је пажња возача усмјерена на активности које нису повезане са управљањем возилом. Употреба мобилног телефона може истовремено обухватити сва три облика ометања, посебно приликом писања порука, претраживања садржаја или коришћења друштвених мрежа.
Посљедице ометања возача могу бити различите, али у највећој мјери обухватају продужено вријеме реакције, смањену способност праћења саобраћајне ситуације, веће одступање од саобраћајне траке и пропуштање важних информација из непосредног окружења. Посебан ризик представљају активности које захтијевају визуелно одвајање пажње од пута, јер возач у тим тренуцима може пропустити да уочи пјешака, бициклисту, возило које се приближава или другу
Према подацима Европске опсерваторије за безбједност саобраћаја, готово сваки трећи европски возач признаје да је користио мобилни телефон у руци за разговор током вожње, док готово сваки четврти наводи да је током вожње провјеравао текстуалне поруке или садржаје на друштвеним мрежама. Употреба мобилног телефона у руци током вожње, према резултатима истраживања које наводи Европска комисија, може повећати ризик од настанка саобраћајне незгоде приближно 2,5 пута.
СТАТИСТИКА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
У саобраћајним незгодама у Републици Српској у 2025. години смртно је страдало 128 лица.
У односу на 2021. годину, број погинулих је повећан за чак 27 лица.
Према подацима МУП-а Републике Српске, кад је у питању старосна доб погинулих, највише погинулих је у границама од 41 до 50 године.
Већина незгода догодила се у дневним условима одвијања саобраћаја (између 12 и 14 часова).
Према категорији пута највише незгода се догодило на улицама у насељу.
У периоду од 2021. до 2025. године број погинулих лица у саобраћајним незгодама у Републици Српској показује промјенљив тренд, при чему је најмањи број забиљежен 2024. године (94), након чега је у 2025. години услиједио значајан пораст на 128 погинулих лица.
У односу на 2024. годину, број погинулих у 2025. години повећан је за 36,2 одсто, што указује на значајно погоршање стања безбједности саобраћаја, како је наведено на сајту Ауто-мото савеза Републике Српске.
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