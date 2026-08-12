Vatrogasni savez Srpske upozorava: Ne palite vatru na otvorenom

Predsjednik Vatrogasnog saveza Republike Srpske Goran Stojaković istakao je da je usljed sušnog i izrazito toplog perioda povećan rizik od požara, te apelovao na građane da ne pale vatru na otvorenom.

"Trenutno je znatno povećan broj intervencija na otvorenom, a zbog isušenosti tla i vegetacije - ove požare je teže gasiti i kontrolisati. Zbog brzog širenja požara česti su slučajevi da u pojedinim mjestima dolazi do ugroženosti kuća i lokalnog stanovništva", upozorio je Stojaković.

Stojaković je apelovao na građane da ne spaljuju suvu travu, korov, niti drugi poljoprivredni otpad, kao i da prilikom boravka u prirodi ne pale vatru, ne bacaju opuške, ne pale osinjake i da izbjegavaju roštiljanja na kritičnim mjestima, saopšteno je iz Vatrogasnog saveza Srpske.

"Potrebno je da se preduzmu dodatne mjere opreza i kod poljoprivrednih i drugih radova", rekao je Stojaković.

On je ukazao da najmanja nepažnja i izvor paljenja u ovako nepovoljnim uslovima mogu dovesti do nesagledivih posljedica, te napomenuo da građani, ukoliko uoče znakove požara, treba da odmah pozovu vatrogasce na broj 123.

Zbog nepoštivanja zakonskih odredaba Republike Srpske u vezi zabrane paljenja, kao i izazivanja požara koji su prouzrokovali štetu, propisane su novčane kazne za fizička lica, ali i krivična odgovornost i zatvorske kazne, prenosi Srna.