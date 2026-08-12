MUP Srpske: Brzina je izbor, posljedice nisu!

Mladi vozači treba da nauče da odgovornost za volanom nije ograničenje, već izbor koji čuva budućnost, poručili su iz Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske povodom Međunarodnog dana mladih.

"Ovo je dan kada slavimo energiju, snove i budućnost mladih, ali i prilika da podsjetimo koliko je važno sačuvati ono najvrijednije – život", objavljeno je na "Instagram" nalogu MUP-a Republike Srpske uz video u kojem je Dušan Galić iz Trebinja ispričao da je saobraćajnu nezgodu doživio kada je imao 18 godina i od tada je paralizovan.

Iz MUP-a su napomenuli da njegova priča pokazuje kako jedna odluka i nekoliko sekundi mogu da promijene sve.

"Neka njegova iskustva budu podsjetnik da odgovornost za volanom nije ograničenje, već izbor koji čuva budućnost. Brzina je izbor. Posljedice nisu!", poručili su iz MUP-a Republike Srpske.

Dušan je ispričao da je zadnji dan prvog polugodišta odlučio da se sa društvom poslije škole provoza do restorana van grada, a usljed brze vožnje u jednoj od krivina je izgubio kontrolu nad automobilom.

"Prevrnuo sam se i udarili smo u drvo kraj puta. U toj sekundi moj život se promijenio. Jedini nisam vezao sigurnosni pojas i usljed udara povrijedio sam dva pršljena i ostao paralizovan", rekao je Galić.

On je istakao da se vremenom nauči da se živi sa tim.

"Ne smatram invaliditet kao prepreku, nego kao sastavni dio sebe i život teče dalje", rekao je Galić.

Galić je mladima poručio da ne dozvole da im trenutak nepromišljenosti, sekunda adrenalina i brzine uništi budućnost, kao i da ne treba da misle da se to ne može desiti njima.

"Ja sam mislio da imam punu kontrolu nad automobilom i da se saobraćajne nesreće dešavaju samo drugima", rekao je Galić.

Generalna skupština UN odobrila je 1999. godine preporuku Svjetske konferencije ministara zaduženih za omladinu da 12. avgust bude proglašen Međunarodnim danom mladih.

Cilj obilježavanja ovog dana je skretanje pažnje na pitanja sa kojima se mladi suočavaju, ali i promovisanje njihovog učešća u društvenom, ekonomskom i političkom životu.