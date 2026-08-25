Provaljeno u prostorije preduzeća u Doboju, ukradene tri cirkulacione pumpe

Autor:ATV redakcija
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Policijskoj stanici Doboj 1 juče je prijavljeno da je provaljeno u prostorije preduzeća u Doboju, odakle su ukradene tri cirkulacione pumpe.
U toku je rad na rasvjetljavanju krivičnog djela „Teška krađa“, saopšteno je iz policije.
Provala je prijavljena 24. avgusta 2026. godine, a policija preduzima mjere i radnje na pronalasku počinioca.
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