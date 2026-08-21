Tesla povlači milione vozila

Proizvođač električnih vozila "Tesla" će izvršiti softverske ispravke na milionima vozila u Kini, saopštio je kineski regulator tržišta.

Ovo je do sada najobimnije povlačenje vozila ove kompanije na kineskom tržištu.

Od 25. septembra "Tesla" će opozvati 2,98 miliona vozila "model tri", "model ipsilon" i "model es", proizvedenih u Kini ili uvezenih u tu zemlju, jer ručice za otvaranje vrata u slučaju opasnosti možda nije lako uočiti, što bi moglo otežati izlazak iz vozila ili spasavanje nakon teške saobraćajne nezgode i kvara električnog sistema.

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Mjera uključuje postavljanje naljepnica na ručke i ažuriranje softvera bežičnim putem kojim se nakon sudara spuštaju prozori.

(SRNA)