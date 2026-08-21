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Svaka četvrta firma u Njemačkoj "muku muči" sa radnicima

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21.08.2026 15:19

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Свака четврта фирма у Њемачкој "муку мучи" са радницима

Gotovo svaka četvrta firma u Njemačkoj ne uspijeva da popuni radna mjesta kvalifikovanim radnicima, objavio je ekonomski institut Ifo.

Među hiljadama kompanija koje Ifo detaljno anketira svakog mjeseca, 23,2 odsto navelo je da im nedostaje kvalifikovanih radnika, što je za dva procentna poena više nego u aprilu.

Istovremeno, taj udio je i dalje znatno ispod dugogodišnjeg prosjeka od 31,7 odsto, prenosi njemačka novinska agencija dpa.

Slaba privreda trenutno ublažava problem

"Slaba privreda ograničava potrebu za radnom snagom", rekla je analitičarka Ifo instituta Darija Šaler.

Kako je upozorila, značajniji privredni oporavak mogao bi dodatno da naglasi problem nedostatka radne snage.

Veliki nedostatak radnika u telekomunikacijama

Posebno je izražen nedostatak kvalifikovanih radnika u sektoru telekomunikacija, gdje se s ovim problemom suočava 31,3 odsto kompanija. U aprilu je taj udio iznosio 16,3 odsto.

Još izraženiji problem imaju kompanije koje se bave pravnim i poreskim savjetovanjem. Udio onih koje ne uspijevaju da popune radna mjesta povećan je sa 52,4 na čak 64,7 odsto.

Veliki skok i u industriji

Primjetno pogoršanje zabilježeno je i u industriji.

Dok je u aprilu 4,5 odsto industrijskih kompanija prijavljivalo probleme s pronalaskom kvalifikovanih radnika, sada ih je 18,7 odsto.

"Više nezaposlenih ne znači nužno i više dostupnih kvalifikovanih radnika", objasnila je Šaler.

Prema njenim riječima, ključno je koliko se kvalifikacije dostupnih kandidata podudaraju sa zahtjevima i uslovima otvorenih radnih mjesta, prenosi Feniks magazin.

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Tagovi :

Njemačka

Radnici

Evropska unija

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