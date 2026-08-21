Uhapšen osumnjičeni za pokušaj ubistva Davora Dabića!

Muškarac (24) iz Bijeljine, koji se dovodi u vezu sa pokušajem ubistva Davora Dabića u Istočnom Novom Sarajevu uhapšen je u Srbiji, saznaje ATV.

Osumnjičeni je uhapšen na osnovu međunarodne potjernice koja je raspisana na inicijativu Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske.

”Istražioci UOTK su u saradnji sa Upravom kriminalističke policije MUP-a Srbije identifikovali osumnjičenog i utvrdili da se nalazi u Srbiji, gdje je pronađen i uhapšen”, navode u MUP-u Srpske.

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Lociran i uhapšen u okolini Sremske Mitrovice

Kako saznaje ATV Bijeljinac je lociran i uhapšen u okolini Sremske Mitrovice. Osumnjičen je da je bio direktni izvršilac, odnosno pucač na Dabića.

”Osumnjičeni je identifikovan zahvaljujući napornom radu koji su proteklih dana sprovodili istražioci MUP-a Srpske. U okviru tih aktivnosti izvršeno je na desetine pretresa i saslušanja na području Bijeljine i Istočnog Sarajeva. Nakon što je utvrđen identitet, ispostavilo se da je osumnjičeni već bio van granica BiH”, kaže izvor blizak istrazi.

Mijenjao stanove

On navodi da se tokom istrage došlo do saznanja da se osumnjičeni krije u Srbiji i za njim je raspisana međunarodna potjernica, po kojoj je i uhapšen. Nezvanično saznajemo da je tokom skrivanja promijenio više stanova u kojima je boravio, odnosno iznajmljenih smještaja.

”Radi se o licu koje je ranije prolazilo kroz policijske evidencije. Privođen je na području Bijeljine zbog zloupotrebe narkotika i sitnih krivičnih djela, ali prethodno nikada nije dovođen u vezu sa teškim krivičnim djelima poput ubistva”, kaže izvor ATV-a.

Dabić pogođen u glavu

Podsjetimo, Davor Dabić teško je ranjen 3. avgusta ispred zgrade u ulici Sime Milutinovića Sarajlije u Istočnom Novom Sarajevu. Napadač, koji je nosio kačket na glavi, prišao je i prema njemu ispalio osam hitaca iz pištolja sa prigušivačem. Dabić je pogođen hicem u glavu i petu i nakon ukazane pomoći u Bolnici ”Srbija” prevezen je u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu gdje je operisan.

Hronika Uhapšen Aleksandar Nikolić: Osumnjičen za pomaganje u pokušaju ubistva Davora Dabića

Veče prije u Spasovdanskoj ulici u Istočnom Novom Sarajevu ranjen je Kosta Pandurević. Za pokušaj njegovog ubistva osumnjičen je Đorđe Ždrale, za kojim se i dalje traga.

Zbog sumnje da je pomagao u pokušaju Dabićevog ubistva, ranije je uhapšen Aleksandar Nikolić iz Istočnog Sarajeva kome je određen kućni pritvor.