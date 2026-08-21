Tri šarplaninca izgrizla ženu u Bileći, vlasniku prijeti zatvor

Bilećanin Ž.M. suočava se sa optužbom za nehanto izazivanje opšte opasnosti jer je bez nadzora ostavio tri šarplaninca koji su napali i izgrizli ženu Z.H.

Napad pasa dogodio se 25. oktobra 2024. godine u mjestu Gradina kod Bileće, koje je oko pet kilometara udaljeno od kuće optuženog Ž.M.

U optužnici se navodi da je Ž.M. opšeopasnom radnjom i opšteopasnim sredstvom izazvao opasnost po život ljudi. Iako je bio svjestan da usljed njegovo nečinjenja može nastupiti zabranjena posljedica, olako je držao da ona neće nastupiti.

”Bez nadzora je osatavio tri opasna psa rase šarplaninac koji su u mjestu Gradina, pet kilometara od kuće optuženog, napali i oborili na tlo Z.H. i nanijeli joj više ugriza po obje natkoljenice i desnom ramenu, nanijevši joj lake tjelesne povrede”, navodi se u optužnici.

Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Trebinju. Ukoliko se dokaže krivica optuženom Ž.M. prijeti kazna do tri godine zatvora.