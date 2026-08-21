Drama na vašaru u Prnjavoru: Požar na "čekićima", posjetioci bježali

Autor:ATV redakcija
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Na spravi za zabavu poznatoj kao "čekići" na vašaru u Prnjavoru došlo je do požara, a kako se može vidjeti na snimku posjetioci su trčali kada se pojavio dim.
Na sreću nije bilo povrijeđenih.
Dragan Miladinović, komandir Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Prnjavor, naveo je za Srnu da je požar sinoć prijavilo dijete koje je dotrčalo do Vatrogasnog doma, u neposrednoj blizini vašara.
"Kada smo izašli na lice mjesta, požar je već bio ugašen, odnosno ostao je dim. Vlasnici sprave su imali kod sebe protivpožarne aparate, a nakon isključenja električnih instalacija požar je prestao", rekao je Miladinović.
On je naveo da je nakon zamjene kabla, koja je trajala oko 20 minuta, problem u potpunosti otklonjen.
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