Dvije saobraćajke za samo sat vremena: Novi sudar na istoj raskrsnici u Boriku

Autor:ATV redakcija
Komentari:1
Druga saobraćajna nezgoda u razmaku od samo sat vremena dogodila se danas na istoj raskrsnici kod restorana "San Remo" u banjalučkom naselju Borik.
Nakon što su se u Gundulićevoj ulici sudarili motocikl i kombi, na prilazu raskrsnici iz pravca Ulice Gavre Vučkovića dogodio se novi sudar, ovog puta između dva automobila.
Hronika
Osumnjičeni da su mladića ubili u stanu, pa bacili sa balkona: Produžen pritvor trojici muškaraca
Prema informacijama sa mjesta događaja, niko nije teže povrijeđen, dok je na automobilima pričinjena manja materijalna šteta.
Dvije nezgode u svega sat vremena dodatno su otežale saobraćaj na ovoj prometnoj raskrsnici, na kojoj se i bez vanrednih situacija često stvaraju gužve, prenosi BL portal.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
1 h0
Hronika
2 h0
Hronika
2 h0
Hronika
2 h0
Najnovije
Najčitanije
15
55
15
54
15
44
15
35
15
28
Trenutno na programu