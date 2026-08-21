Dvije saobraćajke za samo sat vremena: Novi sudar na istoj raskrsnici u Boriku

Druga saobraćajna nezgoda u razmaku od samo sat vremena dogodila se danas na istoj raskrsnici kod restorana "San Remo" u banjalučkom naselju Borik.

Nakon što su se u Gundulićevoj ulici sudarili motocikl i kombi, na prilazu raskrsnici iz pravca Ulice Gavre Vučkovića dogodio se novi sudar, ovog puta između dva automobila.

Hronika Osumnjičeni da su mladića ubili u stanu, pa bacili sa balkona: Produžen pritvor trojici muškaraca

Prema informacijama sa mjesta događaja, niko nije teže povrijeđen, dok je na automobilima pričinjena manja materijalna šteta.

Dvije nezgode u svega sat vremena dodatno su otežale saobraćaj na ovoj prometnoj raskrsnici, na kojoj se i bez vanrednih situacija često stvaraju gužve, prenosi BL portal.