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Dvije saobraćajke za samo sat vremena: Novi sudar na istoj raskrsnici u Boriku

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Autor:

ATV redakcija
21.08.2026 14:39

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Foto: ATV

Druga saobraćajna nezgoda u razmaku od samo sat vremena dogodila se danas na istoj raskrsnici kod restorana "San Remo" u banjalučkom naselju Borik.

Nakon što su se u Gundulićevoj ulici sudarili motocikl i kombi, na prilazu raskrsnici iz pravca Ulice Gavre Vučkovića dogodio se novi sudar, ovog puta između dva automobila.

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Prema informacijama sa mjesta događaja, niko nije teže povrijeđen, dok je na automobilima pričinjena manja materijalna šteta.

Dvije nezgode u svega sat vremena dodatno su otežale saobraćaj na ovoj prometnoj raskrsnici, na kojoj se i bez vanrednih situacija često stvaraju gužve, prenosi BL portal.

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Tagovi :

Saobraćajna nezgoda

udes

Banjaluka

Borik

sudar

Komentari (1)

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