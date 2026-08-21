Osumnjičeni da su mladića ubili u stanu, pa bacili sa balkona: Produžen pritvor trojici muškaraca

Nikola Pranjić, Dino Ćorić i Armin Šljivo, koji se sumnjiče za ubistvo Adnana Metanovića, koje se dogodilo na Dobrinji, u Sarajevu, u aprilu 2026. godine, ostaju i dalje u pritvoru.

Kako je zvanično potvrđeno iz Kantonalnog suda u Sarajevu, pritvor je svoj trojici produžen do 9. 10. 2026. godine ili do druge odluke Suda.

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- Smješteni su u Kazneno-popravnom zavodu Igman – istaknuto je iz Suda za Avaz.

Riječ je o događaju koji je potresao jedno mirno, porodično naselje – Dobrinju, a stravičan zločin dogodio se u blizini policijske stanice. Pripadnici PS Dobrinja su zaprimili poziv građana da se na asfaltu nalazi tijelo muškarca. Prva pretpostavka je bila da je najvjerovatnije stradao usljed pada s visine, međutim, kasnije se ispostavilo da je moguće da je riječ o ubistvu.

Sva trojica osumnjičenih ranije su, tokom saslušanja u MUP-u KS, negirali da su ubili Adnana Metanovića Švabu.

Sve se događalo u stanu na Dobrinji, u ulici Dobrinjske bolnice, a prema ranijim izjavama osumnjičenih, oni su zajedno konzumirali spid i travu.

Jedan od osumnjičenih je krivicu za premlaćivanje prebacio je na drugu dvojicu osumnjičenih, navodeći da ih je pokušao zaustaviti, ali da je bio u strahu za svoj život.

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Prema ranijim saznanjima, nesretnog Švabu su tukli kašikom za cipele i metalnim šipkama. Nikola je, navodno, udario Švabu, koji je pao na ormar. Motiv sukoba i šta se zaista dešavalo kobnog dana javnosti za sada nije poznat.

Za sada još nije podignuta optužnica protiv ovih osoba. Adnan Metanović bio je živ prije nego što je bačen s balkona, sa šestog sprata s visine gotovo 19,5 metara.