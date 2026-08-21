Stanovnici Han Pijeska danas bez vode, u nedjelju bez struje

Autor:ATV redakcija
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Urbano područje opštine Han Pijesak ostalo je bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu.
Iz Komunalnog preduzeća "Kraljeva gora" istakli su da su preduzete sve potrebne mjere kako bi kvar bio saniran u što kraćem roku.
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Korisnicima su zahvalili za razumijevanje i strpljenje.
u Han Pijesku će u nedjelju, 23. avgusta, bez struje biti oko 2.000 korisnika i potrošači u vlaseničkim naseljima Deurići i Zagrađe, naajavili su iz preduzeća "Elektro-Bijeljina".
Električne energije zbog remonta neće biti od 8.30 do 17.00 časova.
Riječ je o nastvku remonta na najznačajnijim elektroenergetskim objektima, a prvi je remont trafostanice "Han Pijesak".
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Prema planu za ovu godinu, "Elektro-Bijeljina" će preostale remonte završiti do 6. oktobra.
(Srna)
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