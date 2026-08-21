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U Trnovu počinje Svesrpski sabor kulturnog stvaralaštva, otadžbine i rasejanja

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21.08.2026 14:33

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Прес конференција поводом почетка Свесрпског сабора у Трнову.
Foto: ATV

Jubilarni dvadeseti Svesrpski sabor kulturnog stvaralaštva, otadžbine i rasejanja počinje danas u Trnovu, a završava se 30. avgusta u porti crkve Svetog sveštenomučenika Petra Dabrobosanskog u Vojkovićima.

Posjetioci sabora imaće priliku da uživaju u nastupima folklornih društava, izložbi starih fotografija, nastupima mladih guslara, scenskim prikazima običaja ovog kraja i mnogim drugim kulturnim manifestacijama.

"Turizam i kultura su usko povezani, pa smo se mi potrudili da kao turistički info-centar organizujemo jedan štand gdje ćemo prikazati sve turističke ljepote Trnova i Istočnog Sarajeva", rekao je šef Turističkog info centra Trnovo, Vladan Golijanin.

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Za ovogodišnji sabor poziv je dobilo 55 folklornih društava, a na završnom danu kulturne manifestacije održaće se takmičenje u izvornom pjevanju.

"Danas ćemo biti domaćin naših prijatelja iz bratskih opština Sevojno, Zlatibora, Niša, a takođe i prijatelja iz bratske Rusije", izjavila je ispred KUD-a ''Jahorina'', Ljiljana Milić.

Na saboru se očekuje oko 1.500 učesnika, koji dolaze iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. Priprema manifestacije trajala je dva mjeseca, a ovakvi događaji dopinose očuvanju tradicije i kulture.

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Trnovo

Istočno Sarajevo

Istočna Ilidža

Svesrpski sabor kulturnog stvaralaštva

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