Prijedoru do sada odobreno više od 30 miliona KM

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da je za njegovog mandata Vlada odobrila više od 30 miliona KM za razne projekte u Prijedoru.

Minić je naveo da je Prijedor grad koji nema problema s vodosnabdijevanjem, a da je nekada imao više nego Banjaluka, te da su u toku brojni projekti zaštite od poplava.

"Radimo preozbiljne projekte koji će tek dati svoju efektivnost", rekao je Minić novinarima u Prijedoru nakon razgovora sa gradonačelnikom Prijedora Slobodanom Javorom.

Minić je za 1. septembra najavio pokretanje postupka javne nabavke za realizaciju projekta rekonstrukcije bolnice za koju je Vlada obezbijedila 196 miliona KM, podsjetivši da se prethodno interventno reagovalo za potrebe sanacije liftova i krova na bolnici.

"Za Centar za visoko obrazovanje obezbijedili smo 15 miliona KM i dogovoreni su dalji koraci nakon što su riješeni imovinsko-pravni odnosi. Za ribnjak Saničani samo čekamo registraciju novog preduzeća", dodao je Minić.

Javor je rekao da je s premijerom razgovarao o projektima i prioritetima bitnim za Prijedor, o projektima za koje je Vlada u ovoj godini obezbijedila 9,5 miliona KM i ribnjaku za koji je obezbijedila 3,8 miliona KM.

"Očekujemo kroz sedam do deset dana da bude registrovano novo preduzeće i tad ćemo prebaciti novac, a kroz tri sedmice bi trebalo da bude skupština povjerilaca ribnjaka u stečaju", najavio je Javor.

Od 9,5 miliona KM, 2,5 miliona je za škole, milion za početak koncertne dvorane za koju je i grad izdvojio dodatni milion, te tri miliona KM za kanalizaciju u Tukovima, gdje grad daje dodatnih dva miliona.

"Kroz sedam do deset dana ide tender za Tukove", istakao je Javor.

On je naglasio da je Vlada obezbijedila tri miliona maraka za završetak dvorane na Urijama, a grad dva miliona maraka.

"Ovo je jedan pokazatelj da grad i republički organi zajednički vode računa o bitnim projektima za naše građane", zaključio je Javor.

Nazvao je istorijskima projekte auto-puta Prijedor – Banjaluka koji se gradi, te rekonstrukciju bolnice "Dr Mladen Stojanović".

Sastanku u Gradskoj upravi prisustvovali su direktori Bolnice "Dr Mladen Stojanović" i Doma zdravlja Prijedor Miroslav Bijelić i Miloš Marjanović.