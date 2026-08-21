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Minić obišao novoizgrađeni vrtić vrijedan skoro 7 miliona KM

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Autor:

ATV redakcija
21.08.2026 14:28

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Минић обишао нови вртић насељу Пећани
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić danas je u prijedorskom naselju Pećani obišao novoizgrađeni dječiji vrtić kapaciteta za 220 djece, u koji je uloženo 6,87 miliona KM.

Premijera, koji je u društvu gradonačelnika Slobodana Javora, dočekala je v.d. direktora vrtića Maja Vojnović.

Za izgradnju vrtića predsjednika Republike izdvojio 1.500.000 KM u periodu od 2024-2026. godine, a preostala sredstva je obezbijedio grad Prijedor.

U toku je postupak nabavke namještaja i opreme za kuhinju.

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Program predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Prijedoru realizuje se u osam objekata za 570 djece raspoređenih u 24 vaspitne grupe.

Zaposleno je 98 radnika, od kojih je 51 vaspitač.

Nakon što novi objekat vrtića počne sa radom, na listi čekanja za

upis u ustanovu će se nalaziti još oko 200 djece.

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Tagovi :

Savo Minić

Vrtić

Prijedor

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