Minić obišao novoizgrađeni vrtić vrijedan skoro 7 miliona KM

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić danas je u prijedorskom naselju Pećani obišao novoizgrađeni dječiji vrtić kapaciteta za 220 djece, u koji je uloženo 6,87 miliona KM.

Premijera, koji je u društvu gradonačelnika Slobodana Javora, dočekala je v.d. direktora vrtića Maja Vojnović.

Za izgradnju vrtića predsjednika Republike izdvojio 1.500.000 KM u periodu od 2024-2026. godine, a preostala sredstva je obezbijedio grad Prijedor.

U toku je postupak nabavke namještaja i opreme za kuhinju.

Gradovi i opštine Prijedoru do sada odobreno više od 30 miliona KM

Program predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Prijedoru realizuje se u osam objekata za 570 djece raspoređenih u 24 vaspitne grupe.

Zaposleno je 98 radnika, od kojih je 51 vaspitač.

Nakon što novi objekat vrtića počne sa radom, na listi čekanja za

upis u ustanovu će se nalaziti još oko 200 djece.