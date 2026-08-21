Minić obišao novoizgrađeni vrtić vrijedan skoro 7 miliona KM

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić danas je u prijedorskom naselju Pećani obišao novoizgrađeni dječiji vrtić kapaciteta za 220 djece, u koji je uloženo 6,87 miliona KM.
Premijera, koji je u društvu gradonačelnika Slobodana Javora, dočekala je v.d. direktora vrtića Maja Vojnović.
Za izgradnju vrtića predsjednika Republike izdvojio 1.500.000 KM u periodu od 2024-2026. godine, a preostala sredstva je obezbijedio grad Prijedor.
U toku je postupak nabavke namještaja i opreme za kuhinju.
Gradovi i opštine
Prijedoru do sada odobreno više od 30 miliona KM
Program predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Prijedoru realizuje se u osam objekata za 570 djece raspoređenih u 24 vaspitne grupe.
Zaposleno je 98 radnika, od kojih je 51 vaspitač.
Nakon što novi objekat vrtića počne sa radom, na listi čekanja za
upis u ustanovu će se nalaziti još oko 200 djece.
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