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Kampanja "Srpska te voli" - Ljubav je podrška

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Autor:

ATV redakcija
21.08.2026 14:08

Komentari:

6
Кабинет предсједника Републике Српске у наредном периоду ће, у оквиру кампање "Српска те воли", представити права и мјере које данас чине систем подршке породици у Републици Српској.
Foto: ATV

Porodica nije samo osnovna ćelija društva, već mjesto gdje počinje život, gdje učimo da volimo i brinemo jedni o drugima, gdje odrastamo i gdje se rađa budućnost Republike Srpske, i zato podrška porodici nikada nije bila i ne može biti samo jedna mjera, jedna naknada ili jedan zakon.

Kabinet predsjednika Republike Srpske u narednom periodu će, u okviru kampanje "Srpska te voli", predstaviti prava i mjere koje danas čine sistem podrške porodici u Republici Srpskoj.

Srpska je uz majku kada rodi. Uz roditelja kada njeguje. Uz dijete kada uči. Uz mlade kada grade svoju budućnost. I uz cijelu porodicu kada dođu dani u kojima joj je pomoć najpotrebnija.

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Tagovi :

Srpska te voli

podrška

kabinet predsjednika

Komentari (6)

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