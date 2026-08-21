Kampanja "Srpska te voli" - Ljubav je podrška

Porodica nije samo osnovna ćelija društva, već mjesto gdje počinje život, gdje učimo da volimo i brinemo jedni o drugima, gdje odrastamo i gdje se rađa budućnost Republike Srpske, i zato podrška porodici nikada nije bila i ne može biti samo jedna mjera, jedna naknada ili jedan zakon.

Kabinet predsjednika Republike Srpske u narednom periodu će, u okviru kampanje "Srpska te voli", predstaviti prava i mjere koje danas čine sistem podrške porodici u Republici Srpskoj.

Srpska je uz majku kada rodi. Uz roditelja kada njeguje. Uz dijete kada uči. Uz mlade kada grade svoju budućnost. I uz cijelu porodicu kada dođu dani u kojima joj je pomoć najpotrebnija.