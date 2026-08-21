Magarac Fredi napravio haos: Uskočio u kombi i izgrizao vozače

Magarac po imenu Fredi koji je pobjegao od vlasnika napao je dvojicu vozača tako što je uskočio u njihov kombi, udarajući ih i grizući, kao i jednu ženu koja je pokušala da pomogne u savladavanju agresivne životinje, saopštila je policija.

Prolaznici su primijetili magarca i konja kako slobodno trče na kružnom toku u mjestu Hosel. Vozači su pokušali da uhvate magarca, koji je postao veoma agresivan i uskočio u kombi.

Prema saopštenju policije, tridesettrogodišnjakinja koja je pokušala da pomogne zbrinuta je u bolnici, dok su vozači zadobili lakše povrede, prenosi AP.

Iz policije su dodali da je incident, koji se dogodio južno od primorskog grada Kukshafena, okončan kada je vlasnik životinje intervenisao i uspio da je savlada, prenosi Srna.