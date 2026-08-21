Magarac Fredi napravio haos: Uskočio u kombi i izgrizao vozače

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Magarac po imenu Fredi koji je pobjegao od vlasnika napao je dvojicu vozača tako što je uskočio u njihov kombi, udarajući ih i grizući, kao i jednu ženu koja je pokušala da pomogne u savladavanju agresivne životinje, saopštila je policija.
Prolaznici su primijetili magarca i konja kako slobodno trče na kružnom toku u mjestu Hosel. Vozači su pokušali da uhvate magarca, koji je postao veoma agresivan i uskočio u kombi.
Prema saopštenju policije, tridesettrogodišnjakinja koja je pokušala da pomogne zbrinuta je u bolnici, dok su vozači zadobili lakše povrede, prenosi AP.
Iz policije su dodali da je incident, koji se dogodio južno od primorskog grada Kukshafena, okončan kada je vlasnik životinje intervenisao i uspio da je savlada, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
56 min0
Društvo
1 h0
Društvo
3 h7
Društvo
6 h0
Najnovije
Najčitanije
15
44
15
35
15
28
15
28
15
26
Trenutno na programu