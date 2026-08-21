Logo

Počela podjela udžbenika za sve osnovce

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
21.08.2026 14:50

Komentari:

0
књиге уџбеници
Foto: ATV

U Rogatici je danas počela podjela besplatnih udžbenika za 723 učenika od prvog do devetog razreda Osnovne škole "Sveti Sava", za koje je Vlada Republike Srpske izdvojila 102.384 KM, a opština 28.352 KM.

Načelnik opštine Rogatica Ninoslav Prelić izrazio je zadovoljstvo što je zajedničkim angažmanom Vlade Republike Srpske i lokalne zajednice obezbijeđena konkretna podrška učenicima i njihovim roditeljima.

Prema njegovim riječima, ovo je direktna pomoć roditeljima, ali i ulaganje u djecu i njihovo obrazovanje.

"Naš cilj je da, u skladu sa mogućnostima, nastavimo da podržavamo učenike i stvaramo što bolje uslove za njihovo školovanje", istakao je Prelić.

On je rekao da je u planu i obnova mokrih čvorova u Osnovnoj školi "Sveti Sava", koji će finansirati Vlada Republike Srpske.

Podjela besplatnih udžbenika biće završena prije početka nastave, tako da će svi učenici Osnovne škole "Sveti Sava" školsku godinu dočekati sa novim udžbenicima, a na ovaj način početak školske godine biće olakšan svim roditeljima, dok će učenicima biti obezbijeđeni osnovni uslovi za nesmetano praćenje nastave i sticanje novih znanja, saopšteno je iz opštine.

U saradnji Vlade Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave, ove godine besplatne udžbenike će dobiti 80.000 učenika, za šta je Vlada izdvojila 16 miliona KM, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

udžbenici za djecu

Besplatni udžbenici

dodjela udžbenika

Knjige

Komentari (0)

Pročitajte više

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић у Туковима код Приједора

Gradovi i opštine

Minić: Nakon izgradnje parapetnog zida u Tukovima, kreće produbljivanje korita Sane

1 h

0
Доктор је највиши академски степен. Добија се преко независних истраживања и не захтијева структурисан ток рада било које врсте.

Zdravlje

Ljekari objasnili: Može li bol u gornjem dijelu leđa da bude simptom raka?

1 h

0
МУП РС полиција лого возило

Hronika

Dvije saobraćajke za samo sat vremena: Novi sudar na istoj raskrsnici u Boriku

1 h

1
Прес конференција поводом почетка Свесрпског сабора у Трнову.

Gradovi i opštine

U Trnovu počinje Svesrpski sabor kulturnog stvaralaštva, otadžbine i rasejanja

1 h

0

Više iz rubrike

Новац, плаћање

Društvo

Vlada Srpske odobrila novac za jednokratnu pomoć: Ovo su iznosi

3 h

7
Народно вјеровање или црквено правило: Зашто Срби никада не иду на гробље послије заласка сунца

Društvo

Narodno vjerovanje ili crkveno pravilo: Zašto Srbi nikada ne idu na groblje poslije zalaska sunca

6 h

0
Оборен рекорд Бањалуке за најдужи низ тропских дан

Društvo

Oboren rekord Banjaluke za najduži niz tropskih dan

6 h

0
Молитва за здравље Светом Јакову и Зосиму: Данас се прослављају тумански светитељи

Društvo

Molitva za zdravlje Svetom Jakovu i Zosimu: Danas se proslavljaju tumanski svetitelji

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

44

Oglasio se MUP Srbije: U Sremskoj Mitrovici "pao" osumnjičeni za pokušaj ubistva Davora Dabića!

15

35

Požar u selu Tuli: Helikopterski servis i vatrogasci u borbi sa vatrom

15

28

Tri znaka kineskog horoskopa privlače novac i uspjeh od 24. avgusta: Nedjelja im otvara prava vrata

15

28

Kako rashladiti sobu bez klime: Trik sa prozorima koji pravi veliku razliku

15

26

Bitno: Trenutna situacija u Rukometnom savezu BiH

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima