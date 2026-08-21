Počela podjela udžbenika za sve osnovce

U Rogatici je danas počela podjela besplatnih udžbenika za 723 učenika od prvog do devetog razreda Osnovne škole "Sveti Sava", za koje je Vlada Republike Srpske izdvojila 102.384 KM, a opština 28.352 KM.

Načelnik opštine Rogatica Ninoslav Prelić izrazio je zadovoljstvo što je zajedničkim angažmanom Vlade Republike Srpske i lokalne zajednice obezbijeđena konkretna podrška učenicima i njihovim roditeljima.

Prema njegovim riječima, ovo je direktna pomoć roditeljima, ali i ulaganje u djecu i njihovo obrazovanje.

"Naš cilj je da, u skladu sa mogućnostima, nastavimo da podržavamo učenike i stvaramo što bolje uslove za njihovo školovanje", istakao je Prelić.

On je rekao da je u planu i obnova mokrih čvorova u Osnovnoj školi "Sveti Sava", koji će finansirati Vlada Republike Srpske.

Podjela besplatnih udžbenika biće završena prije početka nastave, tako da će svi učenici Osnovne škole "Sveti Sava" školsku godinu dočekati sa novim udžbenicima, a na ovaj način početak školske godine biće olakšan svim roditeljima, dok će učenicima biti obezbijeđeni osnovni uslovi za nesmetano praćenje nastave i sticanje novih znanja, saopšteno je iz opštine.

U saradnji Vlade Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave, ove godine besplatne udžbenike će dobiti 80.000 učenika, za šta je Vlada izdvojila 16 miliona KM, prenosi Srna.