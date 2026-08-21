Minić: Nakon izgradnje parapetnog zida u Tukovima, kreće produbljivanje korita Sane

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je u Tukovima kod Prijedora najvažnije bilo izgraditi parapetni zid kako bi se ovo naselje zaštitilo od poplava, a da se odmah sada treba krenuti i sa produbljivanjem riječnog korita.

Nakon obilaska novoizgrađenog parapetnog betonskog zida, Minić je naveo da je došao u Tukove da se uvjeri u urađeno i da razgovara sa mještanima o tome šta još treba, navodeći da su već odobrena sredstva za kanalizaciju.

"Bilo je važno da se uradi parapetni zid. Kada je riječ o uređenju riječnog korita, mislim da postoji rješenje. Produbićemo riječno korito i najbolje bi bilo da smo to sada uradili, ali odmah će poslije sastanka da se krene i sa tim", rekao je Minić novinarima.

On je dodao da direktor "Voda Srpske" i gradonačelnik treba da izađu sa prijedlogom i kažu kako da se to riješi, a Vlada će privrednicima priznati određene troškove.

"Onaj dio koji se ne bude mogao iskoristiti i koji predstavlja klasičnu pomoć u smislu produbljenja riječnog korita napravićemo varijantu da Vlada prizna taj dio troškova", rekao je Minić i dodao da treba ljude odmah uvesti u poslove.

Direktor "Voda Srpske" Miroslav Milovanović rekao je da je završena izgradnja 1.000 metara parapetnog zida, a da je ostalo je još nekih 70, 80 metara.

"Mi smo s ovim objektom, koji je projektovan za zaštitu od stogodišnjih voda, riješili problem plavljenja ovog naselja. Na desnoj obali rijeke Sane radi se parapetni zid ukupne dužine 2.000 metara", rekao je Milovanović.

Dodao da je bi trebalo da zid bude dužine od 400 metara, a 1.600 metara zemljani nasip, ali uz zahtjev mještana Gomjenice i Gradske uprave preprojektovali smo taj zemljani nasip u parapetni zid, što je iziskivalo dodatne troškove od oko 1,5 miliona KM, te da je Vlada prihvatila taj zahtjev.

Očekuje se da ti radovi budu završeni do kraja septembra.

Kada je riječ čišćenju korita rijeke Sane, napomenuo je da se tražilo da se visina stope vodne naknade sa trenutnih 1,5 KM smanji na 0,20 KM, kako bi postojala ekonomska opravdanost da privredni subjekti koji se bave tom djelatnošću učestvuju i izađu na javne pozive da uređuju i čiste korito.

"Za sada imamo tu određena neslaganja kada je u pitanju da li odobriti smanjenje te vodne naknade ili ne", dodao je Milovanović.

Iz ugla Javne ustanove, on je dodao da to smatraju opravdanim, jer grad Prijedor je specifična sredina budući da se na tom prostoru nalazi čvorište vodotoka Une, Sane, Gomjenice, Miloševice.

"Insistiraćemo da Ministarstvo finansija odobri to smanjenje, kako bismo mi mogli ući u postupak javnog oglašavanja i izbora izvođača za tu stvar. Ako to ne bude bilo omogućeno, onda ćemo tražiti od Vlade Republike Srpske jer nemamo drugog rješenja", rekao je Milovanović.

Napomenuo je da su privrednici spremni da rade i da čiste korito tamo gdje postoji kvalitetan materijal koji oni mogu da plasiraju dalje u svoju privrednu djelatnost, a da tamo gdje je loš, a ima određenih područja, nisu spremni.

"Ali, zajedno sa Ministarstvom i Vladom, i naravno lokalnom zajednicom, mi se tom temom bavimo i očekujem u narednim danima konkretan put, jer ćemo imati konačne informacije", zaključio je Milovanović.