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Preminuo prof. dr Predrag Dragosavljević

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Autor:

ATV redakcija
21.08.2026 14:57

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Преминуо проф. др Предраг Драгосављевић
Foto: Pixabay

Penzionisani profesor Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjaluci dr Predrag Dragosavljević preminuo je 21. avgusta 2026. godine, u 74. godini.

Prof. Dragosavljević je rođen 16. avgusta 1952. godine u Srpcu. Osnovne studije završio je 1976. godine na Fakultetu za fizičko vaspitanje Univerziteta u Beogradu, a magistarski rad odbranio je 2000. godine na Fakultetu za fizičku kulturu u Novom Sadu.

Doktorsku disertaciju "Tjelesne aktivnosti kao ljudska potreba savremenog čovjeka" odbranio je 2004. godine na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, čime je stekao zvanje doktora fizičke kulture.

Na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjaluci bio je zaposlen od 2004. godine, gdje je tokom dugogodišnjeg nastavnog i naučnoistraživačkog rada ostavio značajan trag u oblasti fizičkog vaspitanja, sporta i fizičke kulture.

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Autor je brojnih naučnih radova i knjiga, a obavljao je i dužnost člana Senata Univerziteta u Banjaluci. Sport je imao posebno mjesto u njegovom životu i profesionalnom radu. Kao takmičar i trener, značajan dio karijere posvetio je sportu, posebno rukometu. Svojim angažmanom doprinio je i radu i rukovođenju sportskim organizacijama i kolektivima.

Iza prof. dr Predraga Dragosavljevića ostaju brojne generacije studenata, naučni i stručni radovi, kao i značajno profesionalno nasljeđe u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta. Sahrana prof. dr Predraga Dragosavljevića biće obavljena u nedjelju, 23. avgusta, u 13.00 časova na Gradskom groblju u Srpcu.

(RTRS)

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Preminuo Predrag Dragosavljević

Profesor

Banjaluka

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