"Hitno odobriti liječenje generala Mladića u Srbiji ili Rusiji"

Organizacija starješina Vojske Republike Srpske saopštila je da generalu Ratku Mladiću treba hitno odobriti odgovarajuće liječenje i pregled relevantnih medicinskih stručnjaka iz Srbije i/ili Rusije, te da se sa pravom može smatrati da je Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove preuzeo na sebe ulogu izvršioca nasilne eutanazije Srba osuđenih pred haškim tribunalom.

Iz Organizacija starješina su poručili da je zdravstveno stanje generala Mladića drastično pogoršano nakon ponovljenog moždanog udara, ali i zbog dugotrajnog neodgovarajućeg medicinskog tretmana i liječenja u pritvorskoj jedinici haškog tribunala u Ševeningenu.

"Posljednje informacije o zdravstvenom stanju generala Mladića upozoravaju i opominju – ili ste ljudi ili neljudi, pokoljenja i Bog vam neće oprostiti", saopštili su iz Organizacije starješina Vojske Republike Srpske, ističući da sa velikom zabrinutošću prati informacije o zdravstvenom stanju Mladića.

Pozvali su sve međunarodne humanitarne organizacije da na djelu pokažu iskrenu opredijeljenost za svoje proklamovane ciljeve, prema kojima se zalažu za puno poštovanje ljudskog dostojanstva i pružanje neophodne pomoći svima kojima je ona potrebna, a nadležne u Srbiji i Srpskoj da ne odustanu od borbe za osnovna ljudska prava.

Iz Organizacije starješina navode da je ponašanje Haškog mehanizma u slučaju generala Ratka Mladića sramno, nehumano i nečovječno, te da se takvo ponašanje rijetko uočava u istoriji ljudske civilizacije.

"Prema univerzalnim principima `prirodnog prava`, kao i prema ključnim principima međunarodnog humanitarnog i zdravstvenog prava, svaki čovjek na svijetu ima pravo na odgovarajuću zdravstvenu zaštitu i odgovarajuće liječenje", dodali su u saopštenju.

Generalov sin Darko Mladić rekao je Srni da je general Mladić u najslabijem stanju ikada do sada, te potvrdio da će generala danas pregledati kardiolog iz Srbije, kojem bi, kako se očekuje, Hag trebalo da preda medicinsku dokumentaciju.

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak najavio je da će ministar pravde Srbije Nenad Vujić uputiti novi zahtjev predsjedniku Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Grasijeli Gati Santani da generalu Mladiću bude omogućeno liječenje u Srbiji ili Republici Srpskoj, s obzirom na njegovo izuzetno teško zdravstveno stanje.

General Mladić nalazi se od 2024. godine u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je pod palijativnom njegom.

Mehanizam je više puta odbio zahtjev da bude pušten na privremenu slobodu na liječenje u Srbiju, prenosi Srna.