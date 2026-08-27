Policija uhvatila mladića sa djevojčicom (14) u autu: Optuženi pušten na slobodu

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Goli muškarac uhvaćen je u automobilu sa razgolićenom 14-godišnjom djevojčicom u rezervatu prirode na Long Ajlendu tokom vikenda, saopštila je policija, a prenosi Nju Jork Post.
Viktor Elizade (19) uhapšen je nakon što je policajac iz Sautemptona, tokom patrole, naišao na ovaj prizor u rezervatu prirode Dejvid Sarnof u Riversajdu, na istočnom dijelu okruga Safolk, nešto poslije 21 sat u subotu, navodi policija.
Tinejdžer je uhapšen i optužen za ugrožavanje bezbjednosti djeteta, a potom je pušten uz nalog da se kasnije pojavi pred sudom, saopštile su vlasti.
Naked man nabbed with undressed 14-year-old girl at Long Island nature preserve: cops https://t.co/alhfVwlbo1 pic.twitter.com/5uA8euveaI— New York Post (@nypost) August 24, 2026
Policija je za Nju Jork Post rekla da nisu pronašli "nikakve naznake" da je Elizade seksualno zlostavljao djevojčicu niti da ju je ranije zlostavljao, te da se istraga za sada smatra završenom.
Elizade je prethodno uhapšen u junu zbog sumnje da je upravljao vozilom bez važeće vozačke dozvole, objavio je Riverhed Njus Revjuv.
(telegraf)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
18 h0
Srbija
21 h0
Gradovi i opštine
22 h13
Svijet
1 d0
Svijet
6 h0
Svijet
6 h0
Svijet
6 h0
Svijet
6 h0
Najnovije
Najčitanije
13
14
13
14
13
12
13
03
12
58
Trenutno na programu