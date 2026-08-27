Policija uhvatila mladića sa djevojčicom (14) u autu: Optuženi pušten na slobodu

Goli muškarac uhvaćen je u automobilu sa razgolićenom 14-godišnjom djevojčicom u rezervatu prirode na Long Ajlendu tokom vikenda, saopštila je policija, a prenosi Nju Jork Post.

Viktor Elizade (19) uhapšen je nakon što je policajac iz Sautemptona, tokom patrole, naišao na ovaj prizor u rezervatu prirode Dejvid Sarnof u Riversajdu, na istočnom dijelu okruga Safolk, nešto poslije 21 sat u subotu, navodi policija.

Tinejdžer je uhapšen i optužen za ugrožavanje bezbjednosti djeteta, a potom je pušten uz nalog da se kasnije pojavi pred sudom, saopštile su vlasti.

Naked man nabbed with undressed 14-year-old girl at Long Island nature preserve: cops https://t.co/alhfVwlbo1 pic.twitter.com/5uA8euveaI — New York Post (@nypost) August 24, 2026

Policija je za Nju Jork Post rekla da nisu pronašli "nikakve naznake" da je Elizade seksualno zlostavljao djevojčicu niti da ju je ranije zlostavljao, te da se istraga za sada smatra završenom.

Elizade je prethodno uhapšen u junu zbog sumnje da je upravljao vozilom bez važeće vozačke dozvole, objavio je Riverhed Njus Revjuv.

(telegraf)