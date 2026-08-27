Snažan zemljotres pogodio Japan: Tlo se zatreslo kod Honšua

Zemljotres magnitude 5,6 stepeni Rihterove skale zabilježen je danas kod istočne obale japanskog ostrva Honšu, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Zemljotres magnitude 5,6 stepeni Rihterove skale zabilježen je danas kod istočne obale japanskog ostrva Honšu, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar zemljotresa bio je na oko 225 kilometara južno od grada Išinomaki, u kojem živi oko 117.000 ljudi.

Potres je registrovan na dubini od 10 kilometara, zbog čega se mogao osjetiti na širem području, prenosi Tanjug.

Za sada nema objavljenih izvještaja o žrtvama ili materijalnoj šteti, a nadležne službe nisu saopštile da je zemljotres izazvao veće poremećaje.

Nije izdato upozorenje na cunami.