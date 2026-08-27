Katarski premijer ide u Iran

Katarski premijer šeik Muhamed bin Abdulrahman el Tani posjetiće sutra Teheran, gdje će se sastati sa više iranskih zvaničnika kako bi razgovarali o načinima za deeskalaciju tenzija, saopštio je danas na platformi Iks portparol katarskog ministarstva spoljnih poslova Madžed el Ansari.

Katar je jedan od ključnih posrednika koji rade na postizanju trajnog prekida vatre u ratu SAD i Izraela protiv Irana, prenosi Tajms of Izrael.

Premijer Katara i iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči juče su razgovarali telefonom o najnovijim dešavanjima u regionu, a posebno o pregovorima koji su u toku između Omana i Irana o uspostavljanju privremenog zajedničkog pomorskog koridora kroz Ormuski moreuz, kao i o zajedničkom projektu uklanjanja mina iz tog moreuza.

Premijer Muhamed bin Abdulrahman el Tani izrazio je punu podršku Katara diplomatskim naporima da se pronađe rješenje koje garantuje slobodu pomorske plovidbe i otvara put ka postizanju sveobuhvatnog sporazuma kojim bi se obezbijedio održiv mir u regionu, prenosi Golf Tajms.