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Katarski premijer ide u Iran

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 07:12

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Жена држи иранску заставу током провладине кампање у центру Техерана, у Ирану, у понедјељак, 17. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Katarski premijer šeik Muhamed bin Abdulrahman el Tani posjetiće sutra Teheran, gdje će se sastati sa više iranskih zvaničnika kako bi razgovarali o načinima za deeskalaciju tenzija, saopštio je danas na platformi Iks portparol katarskog ministarstva spoljnih poslova Madžed el Ansari.

Katar je jedan od ključnih posrednika koji rade na postizanju trajnog prekida vatre u ratu SAD i Izraela protiv Irana, prenosi Tajms of Izrael.

Premijer Katara i iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči juče su razgovarali telefonom o najnovijim dešavanjima u regionu, a posebno o pregovorima koji su u toku između Omana i Irana o uspostavljanju privremenog zajedničkog pomorskog koridora kroz Ormuski moreuz, kao i o zajedničkom projektu uklanjanja mina iz tog moreuza.

Premijer Muhamed bin Abdulrahman el Tani izrazio je punu podršku Katara diplomatskim naporima da se pronađe rješenje koje garantuje slobodu pomorske plovidbe i otvara put ka postizanju sveobuhvatnog sporazuma kojim bi se obezbijedio održiv mir u regionu, prenosi Golf Tajms.

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Iran

Teheran

Abas Arakči

Muhamed bin Abdulrahman el Tani

zvanična posjeta

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