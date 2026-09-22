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Teheran spreman za „neprijateljsku agresiju“, Vašington steže obruč sankcijama

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22.09.2026 07:03

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Патролни чамац Емирата, други с десна, налази се близу танкера усидреног у Оманском заливу близу Ормуског мореуза, гледано са приобалног пута близу Хор Факана, Уједињени Арапски Емирати, петак, 1. мај 2026
Foto: Tanjug/AP Photo/Fatima Shbair

Tenzije između Vašingtona i Teherana ne jenjavaju – Iran poručuje da je spreman za svaki novi napad, dok SAD pojačavaju pritisak sankcijama na iranske avio-kompanije. U Ormuskom moreuzu tokom jučerašnjeg dana pogođena su dva tankera.

„Spremni smo za neprijateljsku agresiju“, poručio je komandant iranske vojske Amir Hatami nakon prijetnji američkog predsjednika.

„Nijednog trenutka nećemo oklijevati da branimo nezavisnost, bezbjednost i teritorijalni integritet Irana“, prenijeli su zvanični mediji Hatamijeve riječi.

I dok Tramp prijeti mogućim novim napadima, američki ministar finansija Skot Besent istakao je da će iranskim avio-kompanijama od srijede, 23. septembra, biti onemogućeno poslovanje širom svijeta zbog američkih sankcija.

Upozorio je i zemlje koje i dalje prihvataju letove iranskih avio-kompanija.

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„Ako slete, ne možete da im obezbijedite gorivo, ne možete da im pružate usluge na aerodromu, ne možete da im prodajete karte ili ćete biti isključeni iz dolarskog sistema“, naglasio je Besent.

„Iran er“ odgovara – nastavljamo da obavljamo letove iz Teherana, Mešheda i Isfahana za Nadžaf u Iraku.

Bagdad, pak, potvrđuje da će primjenjivati zabranu letova iranskih avio-prevoznika u skladu sa odlukom američkog Ministarstva finansija.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči stigao je u Njujork uoči godišnjeg zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a očekuje se da danas doputuje i iranski predsjednik Masud Pezeškijan.

Međutim, američke vlasti nisu izdale vize članovima medijskog tima iranskog predsjednika, uprkos podnijetim zahtjevima i naknadnim obraćanjima, izjavio je direktor za odnose s javnošću kabineta iranskog predsjednika Habib Abasi.

Dva tankera pogođena su projektilima tokom jučerašnjeg dana u Ormuskom moreuzu.

(RTS)

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