Бијела кућа покренула Трамп ТВ

Аутор:АТВ редакција
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Бијела кућа покренула је Трамп ТВ, „Јутјуб“ канал који емитује програм 24 часа дневно.
Потез је услиједио неколико дана након што је предсједник Трамп забранио приступ новинарима Си-Ен-Ена, „Политика“ и МС-НОВ-а због њиховог извјештавања о њему и његовој администрацији.
Емитовање је почело у понедјељак у 19.00 часова преносом Трамповог говора са Маунт Рашмора од 3. јула, у склопу програма под називом „Трамп ТВ: Најважније“.
У опису канала на „Јутјубу“ стоји: „Гледајте најважније тренутке Трампове администрације на једном мјесту.
Најбољи видео-записи, кључни говори и најзанимљивији исјечци емитују се 24 часа дневно и ажурирају у реалном времену. Будите информисани и у току са догађајима!“
Бијела кућа је сличан опис објавила и на друштвеној мрежи Икс, уз додатак:
„Није сваки важан тренутак завршио на вашим телевизорима, али сада може.“
Видео се приказује и на званичној интернетској страници Бијеле куће унутар „Јутјуб“ прозора, поред којег стоји ознака „Бијела кућа уживо“.
У прозору је писало да програм тренутно није доступан („Ван програма“), уз поруку гледаоцима да остану уз канал.
Испод оба прозора налази се трака са вијестима која доноси званичне објаве и изјаве, међу којима су и похвале за Трампове предсједничке одлуке.
Засад није јасно хоће ли Трамп ТВ преносити догађаје уживо у којима учествују предсједник и његова администрација.
Раније у понедјељак на „Јутјуб“ каналу Бијеле куће објављен је и промотивни видео за Трамп ТВ.
У њему се измјењују исјечци ликова из серија и филмова попут „Сајнфелда“, „Фемили Гаја“ и „Витеза таме“ како гледају телевизију, док у позадини свира пјесма „Видео Килд д Редио Стар“ групе „Баглс“. Преко сцена бљеска натпис „Трамп ТВ“.
Гувернер Калифорније, демократа Гевин Њусом, оштро је критиковао покретање канала након забране приступа новинарима.
„Прво је Трамп забранио независне медије у Бијелој кући“, написао је Њусом на мрежи Икс.
„Сада покреће нешто што је дословно државна телевизија како би покушао прикрити чињеницу да он и његова корумпирана администрација изневјеравају амерички народ. Ово је заиста аутократско понашање пропалог предсједника.“
Сва три медија у понедјељак су поднијела тужбу против администрације.
У заједничкој изјави поручили су да то чине „како би заштитили своја права загарантована Првим амандманом и одбранили начело да влада не одлучује о томе шта ће медији извјештавати или објављивати“.
Трамп је у петак забранио приступ новинарима трију медијских кућа, а као разлог је навео „њихово стално 'извјештавање' о ЛАЖНИМ ВИЈЕСТИМА!“.
Новинарима је у Овалном кабинету рекао да нема посебног разлога зашто је забрана уведена баш сада, већ да се ради о „накупљеним причама током посљедње двије године“.
„Доста вам је тога“, додао је.
Бивша предсједница Удружења дописника из Бијеле куће (ВHCA) Веиђиа Ђијанг осудила је забрану.
У разговору за Фокс њуз истакла је да Сједињене Државе немају државне медије.
„Америка не може имати државну телевизију“, рекла је Ђијанг. „То је оно што Америку чини Америком... јер су вам потребни независни актери који ће бити посматрачи. Ако вам влада показује само оно што жели, онда се морате запитати: шта нам промиче?“
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