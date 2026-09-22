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Дневни хороскоп за 22. септембар: Јарчеви се коначно дозвали памети, Рибе данас нису своје

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22.09.2026 07:32

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Хороскоп
Фото: pexels/Pavel Danilyuk

Сазнајте да ли ће вашем знаку дневни хороскоп донијети много среће.

ОВАН

Колико сте се јуче мрљавили када су обавезе у питању, толико сте данас као у струју укључени. Реметиће вам неке ствари концентрацију, али само повремено, све стижете да завршите. Излазак са колегама у касним поподневним сатима, могућност новог познанства.

БИК

У јутарњим сатима је ситуација на послу била у застоју, да би се тамо негдје око поднева одједанпут покренула. Додуше, мало ћете ви пажње посвећивати пословном сегменту, јер су вам мисли на другој страни. Окупирани сте емотивним дешавањима.

БЛИЗАНЦИ

Једна особа вам квари пословне планове и нисте сигурни како ћете се и на који начин уклопити са њом. Застој у договорима који можда данас нећете моћи да превазиђете.

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Покушавате да освојите неког ко вам константно измиче. У исто вријеме вас ово и забавља и љути.

РАК

Данас можете да завршите један договор који вам је јако важан, али суштински нећете бити задовољни оним што сте постигли. Вољена особа сматра да претјерујете у изјавама или поступцима и вјероватно је у праву. Размислите да ли нехотично повријеђујете особу до које вам је стало.

ЛАВ

Немојте одустајати од планова или намјера, иако видите да се појављују проблеми око остварења. Ово није нешто са чиме ви не можете изаћи на крај. Активирајте се више и не дозволите да вас неке ствари закоче. У емотивним релацијама данас мирни тренуци, смијех, задовољство.

ДЈЕВИЦА

Данас можете да разрешите нешто што вам је у претходном периоду представљало проблем. Неће бити лако, али вам неко интервенцијом и ангажовањем може помоћи. Данас сте у контакту са више интересантних особа, флертујете и добро се забављате.

ВАГА

Нон-стоп размишљате о грешци или пропусту који сте направили и никако не можете да натјерате себе да се усредсредите на посао. Заборавите и наставите даље, ништа не значи да се заблокирате. Нисте данас спремни да попустите под притиском вољене особе око неких питања.

ШКОРПИЈА

Мало сте забринути зато што касните са пословним обавезама, али не можете да натјерате себе да пожурите. Једноставно, нисте у фазону за журбу и јурцање. Уосталом, ионако су вам обавезе преко главе. Имате комуникацију са вољеном особом, али не на онај начин на који бисте ви жељели.

СТРИЈЕЛАЦ

Доста сте нерасположени зато што вам се чини да све ситуације, али и људи, тестирају ваше стрпљење. Покушавате да свима изађете у сусрет, али вас они додатно нервирају својим неразумним захтјевима.

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ЈАРАЦ

Сувише сте добро расположени и задовољни оним што сте урадили да бисте узимали за озбиљно примедбе од стране колега. Ви гледате своје обавезе и свој посао, а други нека причају шта год хоће. У односу са вољеном особом данас је разумијевање и склад.

ВОДОЛИЈА

Знате да је гомила обавеза пред вама и да морате да их завршите, али вам се не ради и одуговлачите колико год можете. Оно што вас тренутно највише занима је комуникација са особом која вам је привлачна и са којом покушавате да се договорите око сусрета.

РИБЕ

Данас претјерујете у захтјевима или примедбама према људима са којима сарађујете. Истина је да сте у доста тога у праву, али то баш и не морате набијати другима на нос. Према некоме ко вам је драг покажите иницијативу, не чекајте да се све деси само од себе.

(она.рс)

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Хороскоп

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