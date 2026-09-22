Logo

Bijela kuća pokrenula Tramp TV

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
22.09.2026 06:55

Komentari:

1
Америчка застава вијори се на сјеверном травњаку Бијеле куће у понедјељак, 21. септембра 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Bijela kuća pokrenula je Tramp TV, „Jutjub“ kanal koji emituje program 24 časa dnevno.

Potez je uslijedio nekoliko dana nakon što je predsjednik Tramp zabranio pristup novinarima Si-En-Ena, „Politika“ i MS-NOV-a zbog njihovog izvještavanja o njemu i njegovoj administraciji.

Najvažniji trenuci

Emitovanje je počelo u ponedjeljak u 19.00 časova prenosom Trampovog govora sa Maunt Rašmora od 3. jula, u sklopu programa pod nazivom „Tramp TV: Najvažnije“.

U opisu kanala na „Jutjubu“ stoji: „Gledajte najvažnije trenutke Trampove administracije na jednom mjestu.

Najbolji video-zapisi, ključni govori i najzanimljiviji isječci emituju se 24 časa dnevno i ažuriraju u realnom vremenu. Budite informisani i u toku sa događajima!“

Bijela kuća je sličan opis objavila i na društvenoj mreži Iks, uz dodatak:

„Nije svaki važan trenutak završio na vašim televizorima, ali sada može.“

Video se prikazuje i na zvaničnoj internetskoj stranici Bijele kuće unutar „Jutjub“ prozora, pored kojeg stoji oznaka „Bijela kuća uživo“.

U prozoru je pisalo da program trenutno nije dostupan („Van programa“), uz poruku gledaocima da ostanu uz kanal.

Ispod oba prozora nalazi se traka sa vijestima koja donosi zvanične objave i izjave, među kojima su i pohvale za Trampove predsjedničke odluke.

Zasad nije jasno hoće li Tramp TV prenositi događaje uživo u kojima učestvuju predsjednik i njegova administracija.

Tužba medijskih kuća

Ranije u ponedjeljak na „Jutjub“ kanalu Bijele kuće objavljen je i promotivni video za Tramp TV.

U njemu se izmjenjuju isječci likova iz serija i filmova poput „Sajnfelda“, „Femili Gaja“ i „Viteza tame“ kako gledaju televiziju, dok u pozadini svira pjesma „Video Kild d Redio Star“ grupe „Bagls“. Preko scena bljeska natpis „Tramp TV“.

Guverner Kalifornije, demokrata Gevin Njusom, oštro je kritikovao pokretanje kanala nakon zabrane pristupa novinarima.

„Prvo je Tramp zabranio nezavisne medije u Bijeloj kući“, napisao je Njusom na mreži Iks.

„Sada pokreće nešto što je doslovno državna televizija kako bi pokušao prikriti činjenicu da on i njegova korumpirana administracija iznevjeravaju američki narod. Ovo je zaista autokratsko ponašanje propalog predsjednika.“

Sva tri medija u ponedjeljak su podnijela tužbu protiv administracije.

U zajedničkoj izjavi poručili su da to čine „kako bi zaštitili svoja prava zagarantovana Prvim amandmanom i odbranili načelo da vlada ne odlučuje o tome šta će mediji izvještavati ili objavljivati“.

„Dosta mi je lažnih vijesti“

Tramp je u petak zabranio pristup novinarima triju medijskih kuća, a kao razlog je naveo „njihovo stalno 'izvještavanje' o LAŽNIM VIJESTIMA!“.

Novinarima je u Ovalnom kabinetu rekao da nema posebnog razloga zašto je zabrana uvedena baš sada, već da se radi o „nakupljenim pričama tokom posljednje dvije godine“.

„Dosta vam je toga“, dodao je.

Bivša predsjednica Udruženja dopisnika iz Bijele kuće (VHCA) Veiđia Đijang osudila je zabranu.

U razgovoru za Foks njuz istakla je da Sjedinjene Države nemaju državne medije.

„Amerika ne može imati državnu televiziju“, rekla je Đijang. „To je ono što Ameriku čini Amerikom... jer su vam potrebni nezavisni akteri koji će biti posmatrači. Ako vam vlada pokazuje samo ono što želi, onda se morate zapitati: šta nam promiče?“

(Indeks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Tramp TV

Donald Tramp

Bijela kuća

Vašington

mediji

Komentari (1)

Više iz rubrike

Полицајац у Њемачкој прича на телефон.

Svijet

Njemačka policija podnijela prijave protiv dva putnika za Banjaluku

11 h

0
Мађарски премијер Петер Мађар разговара са новинарима по доласку на самит ЕУ у Бриселу, у четвртак, 18. јуна 2026. године.

Svijet

Mađar odbacio tvrdnje Kijeva: 'Neće biti ništa građeno'

12 h

0
Сјекира је забијена у пањ, иза се налази гомила хрпа дрва.

Svijet

Sjekirom ubio ženu, a njenog muža teško ranio

12 h

0
Драматичан снимак забиљежио је тренутак када је огромни теретни брод ударио у знатно мању рибарицу у водама код Сингапура, док су чланови посаде у паници покушавали да се склоне пред прамцем грдосије.

Svijet

Ribari gledali kako grdosija ide prema njima: Uslijedio je snažan udar

13 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

48

Ruska ambasada donirala opremu Osnovnoj Školi "Pale"

10

39

"Lebron je marketinška mašina, ali uništava sve oko sebe"

10

26

Ljuba Aličić oštro o estradi: Danas niko ne zna da pjeva, bitno je da se skidaju gole

10

22

Bolji sluh za kvalitetniji život: Savremena rješenja dostupna i u BiH

10

12

Sa puškom došao u školu i otvorio vatru: Prvi snimci napadača iz Turske

Trenutno na programu

6:45

Vježbajte sa Lidijom (R)

lajfstajl

6:55

ATV jutro

jutarnji program

9:00

Važno (R)

informativno politički

10:25

Krvavo Cvijeće SE03 EP120 (12+,R)

serijski program

11:10

Planinski doktor SE10 EP01 (12+, R)

serijski program

11:55

Teletrgovina

teletrgovina

12:05

Vremenska prognoza

vremenska prognoza

Stanje na graničnim prelazima