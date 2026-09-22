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Rasulo u Mercovim redovima nakon debakla: Pljušte ostavke u stranci, klima li se stolica i kancelaru?

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22.09.2026 07:02

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Расуло у Мерцовим редовима након дебакла: Пљуште оставке у странци, клима ли се столица и канцелару?
Foto: Tanjug/AP/Markus Schreiber

Nakon što je ogranak Hrišćansko-demokratske unije (CDU) zabilježio debakl na izborima u njemačkoj pokrajini Meklenburg-Zapadna Pomeranija, pokrajinski lider stranke Danijel Peters podnio je ostavku i tako nanio još jedan težak udarac stranačkom šefu Fridrihu Mercu.

Peters je odluku donio nakon sastanka pokrajinskog ogranka stranke te je rekao kako snosi posljedice ubjedljivog poraza. Na ovim izborima, stranka je osvojila 4,9 odsto glasova i nije prešla cenzus, što je do sada nezabilježeno na ovom području.

Prema saopštenju, Filip Amtor, državni ministar za saradnju između saveznih država u Uredu saveznog kancelara, preuzeće predsjedavanje privremeno do konferencije državnih stranaka početkom sljedeće godine. Generalna sekretarka CDU-a Keti Hofmajster takođe je objavila svoju ostavku na sastanku državnog izvršnog odbora.

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Prethodno je An Kristin fon Alverden već podnijela ostavku na mjesto jedne od četiri potpredsjednice CDU-a.

Amtor je rekao da bi više volio da Peters i Hofmajster nisu podnijeli ostavke, već da su ostali na odgovornim pozicijama. Poraz je veoma bolan, rekao je, jer je pokrajinu Meklenburg-Zapadna Pomeranija oblikovala CDU od njene rekonstrukcije nakon ponovnog ujedinjenja.

„Međutim, takođe znamo da ovo nije poraz Danijela Petersa. CDU-u u Meklenburgu-Zapadnoj Pomeraniji sada je potrebno neko vrijeme da obradi ovaj rezultat, da ga prihvati. S obzirom na situaciju i veličinu ovog istorijskog poraza, ne bi bilo prikladno odmah predstaviti analizu ili čak izvući zaključke o budućoj strategiji“, rekao je Amtor.

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Reorganizacija bi sada trebalo da bude mirno razmotrena u uređenom procesu koji uključuje okružna udruženja.

Reorganizacija bi sada trebalo da bude mirno razmotrena u uređenom procesu koji uključuje okružna udruženja.

„Ciljamo na konferenciju državne stranke, ne odmah u narednih nekoliko sedmica, već početkom sljedeće godine“, rekao je Amtor.

Amtor je odbio da komentariše da li će biti dostupan nakon privremenog rješenja.

„To trenutno nije predmet rasprave“, poručio je, prenosi Kliks.

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Tagovi :

Fridrih Merc

Njemačka

izbori

AfD

CDU

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