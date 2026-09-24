Gubici na ratištu i uništenje infrastrukture će primorati ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog ili da potpiše bezuslovnu predaju ili da izazove nuklearni rat, pri čemu bi nuklearna katastrofa bila sasvim očekivana opcija koju bi izabrao, ocijenio je ukrajinski opozicioni političar i poslanik Parlamenta Oleksandar Dubinski.

"Hajde da se osvrnemo na rezultate `herojske` kampanje Zelenskog `primoravanja Rusije na mir` - Ukrajina više nema čeličnu industriju, već je uništeno 40 odsto njenih skladišnih kapaciteta, cijene goriva premašile su 100 grivni (3,80 KM) po litru, brodski saobraćaj u Crnom moru je obustavljen, uništeno je 80 odsto lokomotiva državne željeznice, logističke rute duž granica sa Rumunijom, Moldavijom i Poljskom su na udaru, a benzinske pumpe su na meti udara gotovo svakodnevno", napisao je Dubinski na "Iksu".

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Prema njegovim riječima, pravac u kojem se stvari kreću je očigledan, a to je brzo urušavanje ključnih sektora privrede.

"Ovim tempom, željeznička logistika će do proljeća sljedeće godine biti obustavljena. Do tada će biti uništeno još oko 600 benzinskih pumpi, preostala skladišna infrastruktura biće uništena, a energetski sistem, izuzev nuklearnih elektrana, biće razoren", naveo je Dubinski, koji se nalazi u političkom zatočeništvu od novembra 2023. godine.

On je upozorio da će, trenutnim intenzitetom sukoba, za godinu dana više neće biti novca u budžetu.

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"Zelenski će tada imati dvije mogućnosti: da se preda ili da izazove nuklearnu katastrofu. A predvidivo je koju će od te dvije mogućnosti izabrati ako se nađe pred takvim izborom", zaključio je Dubinski, prenosi "Srna".