Otac Rade Manojlović prodaje toalet papir, pjevačici smeta i što ovo radi sa 75 godina: „Baksuz“

Otkrila je da on i dalje odlazi na pijacu, gdje s maćehom prodaje razne proizvode, iako mu u tim godinama nije neophodno da od toga zarađuje

Popularna pjevačica Rada Manojlović imala je teško djetinjstvo. Kao mlada ostala je bez majke, a otac joj je bio velika podrška i uz nju i njenu sestru Mariju borio se kroz život.

Iako je Rada u međuvremenu izgradila uspješnu karijeru i danas može finansijski pomoći porodici, njen 75-godišnji otac i dalje radi. Odlazi na pijacu, gdje zajedno sa suprugom prodaje različite proizvode.

Pjevačica je otkrila da joj je teško gledati oca kako i u tim godinama radi, ali da on ne želi odustati.

"Prodaju svašta"

Rada je ispričala da njen otac na pijacu ne odlazi samo zbog zarade već i zbog druženja s ljudima, jer je navikao na rad i svakodnevne obaveze.

- Baksuz. U 75 godina, on se razboli, poslije dva dana je malo bolje, trećeg već sjeda na traktor i radi. A to što je hladno, pa ga produva, pa boluje duže... On mora nešto da radi, da negdje ide - kazala je Rada.

Dodala je da njen otac i maćeha na pijaci ne zarade mnogo, ali da im je važno da budu aktivni.

- On na pijaci toj, kaže i sam, ide i maćeha s njim, ne zarade nešto. Prodaju svašta, toalet papir, baterije za satove, šnale, lubenice... To je svaštara. Njima to nije potrebno, imaju našu pomoć, svi radimo i imamo - ispričala je pjevačica.

Prema njenim riječima, njen otac je jednostavno navikao da radi.

- Šta rade ljudi u selu? To je pusto. Moj tata ide na pijacu da bi se družio s ljudima. On je navikao da radi. Nisam ni ja neko ko će sjediti i trošiti. I kada sam najviše imala, najviše sam radila. Oduvijek mnogo radim - rekla je Rada.

Kupila stan u Beogradu

Rada je nakon više godina podstanarskog života nedavno kupila stan u Beogradu, na Voždovcu.

Stan ima 70 kvadrata, dnevni boravak i dvije spavaće sobe, a prema pisanju medija, kvadrat je plaćen oko 3.500 evra.

Pjevačica je ranije govorila o tome koliko joj je značilo da se konačno skući.

- Neka bude da sam se skućila. Sad ide sljedeće, kad je useljenje, kad stavljamo rogove. Ne bih pričala previše na tu temu, danas nije dobro ni da imaš ni da nemaš. Negdje sam u nekoj zlatnoj sredini, bitno je da sam pokrila ono što je trebalo davno da završim. Tu ću da se zaustavim, da se ne hvalim dalje - rekla je ranije, prenosi Pink.rs.