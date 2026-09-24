Srpska šampionka teško povrijeđena tokom trke!

Srpska Ironman šampionka Mirjana Ranković doživjela je tešku nesreću tokom trke u Merilendu, u Sjedinjenim Američkim Državama, nakon koje je hitno hospitalizovana.

Srpski triatlon savez potvrdio je da je 45-godišnja sportistkinja zadobila ozbiljne povrede i uputio apel javnosti da joj pomogne u najtežim trenucima.

Ranković je prva žena iz Srbije koja je učestvovala na izuzetno zahtjevnom Ironman 140.6 takmičenju, a tokom trke u Merilendu nalazila se na čelu svoje starosne kategorije kada je doživjela nesreću.

Prema informacijama koje je objavio Srpski triatlon savez, Mirjana se trenutno nalazi na intenzivnoj njezi u bolnici u Sjedinjenim Američkim Državama. Očekuje je više operacija, dugotrajan i težak oporavak, dok će troškovi liječenja i boravka u bolnici biti izuzetno visoki.

Srpski triatlon savez oglasio se hitnim apelom i pozvao sve koji su u mogućnosti da pomognu srpskoj sportistkinji.

„Mirjana je jedna od osoba zahvaljujući kojima se hiljade ljudi svakog dana bezbjedno vraća svojim najmilijima. Kao kontrolorka letenja na aerodromu u Ženevi, svakodnevno usmjerava avione i brine o bezbjednosti ljudi koje možda nikada neće upoznati.

Danas je njoj potrebna naša pomoć.

Prošlog vikenda, tokom IRONMAN trke u Merilendu, Mirjana je doživjela tešku nesreću dok je bila na čelu svoje starosne grupe. Zadobila je teške povrede i trenutno se nalazi na intenzivnoj njezi u bolnici u Sjedinjenim Američkim Državama. Očekuje je više operacija, dug i izuzetno težak oporavak, kao i neizvestan put do potpunog oporavka“, navodi se u apelu.

Ranković ima 45 godina i majka je dvije tinejdžerke. Sportom se bavi od najranijih dana, a kao mlada bila je vrhunska plivačica. Kasnije je prešla na triatlon na dugim distancama i više puta izborila plasman na čuveni Ironman na Havajima – Konu.

Sa ponosom je predstavljala Srbiju na međunarodnim takmičenjima i ostvarila zapažene rezultate u svojoj starosnoj kategoriji.

„Ali iza svih medalja, trka i rezultata nalazi se nešto mnogo važnije: izuzetna osoba. Majka. Prijateljica. Ćerka. Koleginica. Žena koja je čitav život brinula o drugima. Sada je red na nas da brinemo o njoj“, poručili su iz Srpskog triatlon saveza.

Savez je pozvao sve ljude dobre volje da donacijama pomognu Mirjaninom liječenju i oporavku, uz poruku da je svaki vid pomoći značajan.

„Svaka pomoć, bez obzira na iznos, može da napravi stvarnu razliku. Ako niste u mogućnosti da donirate, podijelite ovaj apel. Pomozite nam da dopremo do što većeg broja ljudi“, navodi se u apelu.

Mirjana je sada pred najtežom životnom trkom. Ovog puta cilj nije medalja niti plasman – već oporavak i povratak porodici, prenosi Kurir