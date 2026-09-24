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Udala se najljepša doktorka u Srbiji

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24.09.2026 17:44

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Докторка Сана
Foto: Provjereno

Dr Sana Al Ravašdeh, prelijepa mlada dama koja može da se pohvali diplomom Medicinskog fakulteta u Beogradu, ostavlja bez daha svojim stasom, a njen životni put je poput scenarija za film.

Naime, u sebi ima i arapske i srpske krvi, te je sa obje strane, čini se, pokupila samo najbolje.

Veoma je zanima estetska medicina i dosta se usavršava u toj oblasti.

"Otac mi je Jordanac, rođen je u glavnom gradu Amanu, došao je u Srbiju da studira medicini. I ostao je u njoj kada se oženio mamom koja je Srpkinja. Dugo sam živjela na relaciji Jordan – Beograd. Osnovnu školu sam tamo pohađala zbog posla svog oca, ali kada je došla srednja škola i fakultet, odlučila sam baš njegovim stopama da idem – možda su cipele bile njegove, ali koraci su bili samo moji. Tako sam se odlučila da upišem isti fakultet koji je on završio.

Новац Еури

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Velika je privilegija učiti i biti kćerka nekog ko je sav svoj život posvetio medicini", otkrila je Sana jednom prilikom.

Odmalena je zbog oca zavoljela medicinu i ta ljubav tokom godina nije jenjavala, naprotiv.

Sana je nedavno postala mama, rodila je divnog dječaka, a sada je svom partneru izgovorila sudbonosno "da", prenosi "Espreso" koji Sanu naziva najljepšom doktorkom u Srbiji.

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Udaja

vjenčanje

Sana Al Ravašdeh

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