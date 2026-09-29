Radijator slabo grije: Provjerite ovaj ventil prije nego pozovete majstora

Radijator slabo grije, termostat stoji na maksimumu, a vi u dnevnoj sobi i dalje sjedite u džemperu. Prvi hladni dani krajem septembra otkriju ovaj problem u mnogim stanovima, a prva pomisao je obično ista: zvaću majstora.

Stanite na trenutak. Često radijator nije pokvaren, a problem možete provjeriti sami za nekoliko minuta. Treba vam jedna krpa, mala posuda i mali ventil koji vjerovatno niste ni primijetili.

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Kad radijator slabo grije, prvo opipajte gornji dio

Pustite grijanje da radi neko vrijeme, pa pažljivo pređite dlanom preko radijatora, odozgo nadole. Ako je gornji dio hladan, a donji topao, često je znak da se u radijatoru nakupio vazduh.

Vazduh se zadržava pri vrhu radijatora i može da spriječi toplu vodu da ravnomjerno ispuni cijeli sistem. Zato dio radijatora ostaje hladan, iako je termostat otvoren. Nekada se čuje i tiho klokotanje ili žubor, kao da voda prolazi kroz cijevi.

Mali ventil u uglu koji svi zaboravimo do zime

Na vrhu radijatora, obično u gornjem uglu, nalazi se mali metalni odzračni ventil. Može imati kvadratnu glavu ili prorez za odvijač. Njegova svrha je da omogući da vazduh izađe iz radijatora.

Upravo ovaj mali dio mnogi ne diraju godinama, pa se na početku sezone grijanja tek primijeti da radijator ne grije kako treba.

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Kako odzračiti radijator bez majstora

Prije nego što počnete, radijator treba da bude dovoljno ohlađen da se ne opečete. Zatim uradite sljedeće:

Isključite grijanje ili zatvorite ventil na radijatoru i sačekajte da se malo ohladi.

Stavite krpu ispod odzračnog ventila, a malu posudu odmah ispod njega.

Polako okrenite ventil za mali dio kruga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

Ako se čuje šištanje, sačekajte da vazduh izađe.

Kada umjesto vazduha počne da izlazi tanak, ujednačen mlaz vode, zatvorite ventil, bez pretjeranog zatezanja.

Ne otvarajte ventil do kraja. Cilj je samo da se ispusti zarobljeni vazduh. Ako počne da izlazi voda, držite posudu ispod ventila i pažljivo ga zatvorite.

Nakon toga ponovo uključite grijanje i sačekajte da radijator dostigne radnu temperaturu. Zatim ponovo provjerite njegov gornji dio. Ako sada ravnomjerno grije, problem je najvjerovatnije bio upravo u vazduhu koji se nakupio u njemu.

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Ako imate etažno grijanje, poslije odzračivanja provjerite i manometar na kotlu. Pritisak treba provjeravati prema uputstvu proizvođača, jer preporučena vrijednost zavisi od konkretnog sistema. Ako je pritisak pao, sistem dopunite samo na način predviđen za vaš kotao.

Radijator i dalje hladan: tada zovite majstora

Ako je radijator i poslije odzračivanja hladan, uzrok može biti nešto drugo. Problem može biti u termostatskom ventilu, slabom protoku vode ili nečistoći u sistemu, prenosi Glas Srpske.

Jednu stvar možete provjeriti bez rasklapanja. Ako imate termostatsku glavu, ona može da se zaglavi poslije dužeg perioda nekorišćenja. Ako niste sigurni kako se skida ili provjerava ventil, nemojte ga rastavljati na svoju ruku, jer bi curenje vode moglo da napravi mnogo veći problem.

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Ukoliko je radijator i dalje hladan ili samo blago mlak uprkos pravilno podešenom termostatu, tada je vrijeme za majstora. Ali prije nego što ga pozovete, vrijedi provjeriti onaj mali ventil na vrhu radijatora – ponekad upravo on krije najjednostavnije rješenje.