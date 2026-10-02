Uginulo 12 nasukanih kitova ubica

Najmanje 12 patuljastih kitova ubica uginulo je nakon što su se masovno nasukali na sjevernoj obali Novog Zelanda, saopštilo je Ministarstvo prirode.

Izvještaj o nasukanim životinjama stigao je juče oko 19.00 časova po lokalnom vremenu.

Incident se dogodio na plaži Najnti Majl, na Sjevernom ostrvu, oko deset kilometara od naselja Hukatere.

Životinje su bile raštrkane na obali u dužini od nekoliko kilometara. Uginulo je između 12 i 15 patuljastih kitova ubica, navodi se u saopštenju.

Još nekoliko životinja vraćeno je u more, ali su spasilačke akcije morale biti prekinute zbog plime.

Za sada nema podataka o tome koliko je nasukanih životinja živo. U spasavanju učestvuju zaposleni u Ministarstvu prirode, predstavnici lokalnih maorskih zajednica i volonteri.

Specijalisti prikupljaju informacije da bi utvrdili okolnosti masovnog nasukavanja.

U 2018. godini, 12 kitova ubica nasukalo se na istoj plaži, prenosi Srna