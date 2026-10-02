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MUP Srpske opredijeljen očuvanju stanja bezbjednosti u izbornom danu

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02.10.2026 16:57

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У Министарству унутрашњих послова Републике Српске одржан је састанак Штаба МУП-а Републике Српске „Избори 2026“, на којем су разматране досадашње активности и мјере које се предузимају ради очувања безбједности током предизборног, изборног и постизборног процеса.
Foto: Ustupljena fotografija

U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske održan je sastanak Štaba MUP-a Republike Srpske „Izbori 2026“, na kojem su razmatrane dosadašnje aktivnosti i mjere koje se preduzimaju radi očuvanja bezbjednosti tokom predizbornog, izbornog i postizbornog procesa.

Sastanku Štaba kojim rukovodi direktor policije Republike Srpske, prisustvovao je i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir koji je ponovio opredjeljenost da policijski službenici preduzmu sve potrebne mjere i radnje kako bi izborni proces protekao mirno, bezbjedno i bez narušavanja javnog reda i mira.

Tokom same predizborne kampanje policijski službenici obezbjedili su 395 predizborna skupa održana na području Republike Srpske, pri čemu nije bilo evidentiranih narušavanja javnog reda i mira.

МУП РС
MUP RS
Ustupljena fotografija

Direktor Kostrešević je naveo da će na dan održavanja Opštih izbora, 4. oktobra, biće angažovani zajednički timovi policije i tužilaštva, koji će dežurati radi efikasnog postupanja u slučaju bilo kakvih sumnji na krivična djela u vezi sa izbornim procesom.

On je istakao da MUP Republike Srpske nastavlja sa pojačanim aktivnostima i koordinacijom sa nadležnim institucijama, s ciljem očuvanja bezbjednosti građana i stvaranja uslova za nesmetano ostvarivanje njihovih izbornih prava, saopštio je MUP Srpske.

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MUP Republike Srpske

Željko Budimir

Siniša Kostrešević

Policija

Izbori 2026.

bezbjednost

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