MUP Srpske opredijeljen očuvanju stanja bezbjednosti u izbornom danu

U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske održan je sastanak Štaba MUP-a Republike Srpske „Izbori 2026“, na kojem su razmatrane dosadašnje aktivnosti i mjere koje se preduzimaju radi očuvanja bezbjednosti tokom predizbornog, izbornog i postizbornog procesa.

Sastanku Štaba kojim rukovodi direktor policije Republike Srpske, prisustvovao je i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir koji je ponovio opredjeljenost da policijski službenici preduzmu sve potrebne mjere i radnje kako bi izborni proces protekao mirno, bezbjedno i bez narušavanja javnog reda i mira.

Tokom same predizborne kampanje policijski službenici obezbjedili su 395 predizborna skupa održana na području Republike Srpske, pri čemu nije bilo evidentiranih narušavanja javnog reda i mira.

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Direktor Kostrešević je naveo da će na dan održavanja Opštih izbora, 4. oktobra, biće angažovani zajednički timovi policije i tužilaštva, koji će dežurati radi efikasnog postupanja u slučaju bilo kakvih sumnji na krivična djela u vezi sa izbornim procesom.

On je istakao da MUP Republike Srpske nastavlja sa pojačanim aktivnostima i koordinacijom sa nadležnim institucijama, s ciljem očuvanja bezbjednosti građana i stvaranja uslova za nesmetano ostvarivanje njihovih izbornih prava, saopštio je MUP Srpske.