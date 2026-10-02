"Da pobjede politike koje će Srpsku učiniti politički i ekonomski samoodrživom"

Asocijacija Stvaraoci Republike Srpske očekuje da će pobjedu na opštim izborima odnijeti one politike i kandidati koji su u stanju da na odgovoran, politički zreo i na odredbama izvornog Dejtonskog sporazuma zasnovan način sačuvaju Republiku Srpsku i učine je politički i ekonomski samoodrživom, bez obzira na sadašnje i buduće političke okolnosti u BiH i regionu.

Oni se nadaju da će izbori 4. oktobra proteći u fer i demokratskoj atmosferi i omogućiti da svaki građanin Republike Srpske slobodno bez ometanja obavi svoju građansku dužnost.

Članovi Asocijacije ocijenili su da su ovi izbori po mnogo čemu bitni za budućnost Republike Srpske.

Nakon izbora nastavlja se i na unutrašnjem i na međunarodnom planu borba za očuvanje i dalju afirmaciju Republike Srpske, ističe se u saopštenju.

Oni su ukazali da većinski narod očekuje da se u odbrani vitalnih nacionalnih interesa pokaže minimum zajedništva.

Sigurni su, kažu, da to ne odgovara ni nekim zapadnim strancima, niti nekim političkim elitama, a pogotovo bosanskim unitaristima.

- Ali, nama koji smo zajedno sa našim narodom, sa vojskom i policijom stvarali i uz ogromne žrtve odbranili Republiku Srpsku ovo je i te kako važno. Imamo i snage i volje da tome aktivno doprinesemo, jer Republika Srpska je iznad svega. Tako je bilo 1992. godine, tako bi trebalo da bude i danas - poručili su Stvaraoci Republike Srpske.