Objavljeni detalji sahrane Biljane Plavšić

Opijelo nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Biljani Plavšić biće služeno u utorak, 6. oktobra, u Beogradu, a sahrana će biti u narednog dana u Banjaluci, saznaje Srna iz izvora bliskih porodici.

Opijelo će biti služeno u 10.30 časova na Novom groblju, nakon čega će kovčeg sa posmrtnim ostacima Plavšićeve u 11.00 časova biti otpremljen za Banjaluku.

Sahrana u Banjaluci biće obavljena u srijedu, 7. oktobra.

Nekadašnji predsjednik Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je 1. oktobra u Beogradu u 96. godini.