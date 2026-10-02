Objavljeni detalji sahrane Biljane Plavšić

Autor:ATV redakcija
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Opijelo nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Biljani Plavšić biće služeno u utorak, 6. oktobra, u Beogradu, a sahrana će biti u narednog dana u Banjaluci, saznaje Srna iz izvora bliskih porodici.
Opijelo će biti služeno u 10.30 časova na Novom groblju, nakon čega će kovčeg sa posmrtnim ostacima Plavšićeve u 11.00 časova biti otpremljen za Banjaluku.
Sahrana u Banjaluci biće obavljena u srijedu, 7. oktobra.
Nekadašnji predsjednik Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je 1. oktobra u Beogradu u 96. godini.
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