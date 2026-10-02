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Objavljeni detalji sahrane Biljane Plavšić

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02.10.2026 14:46

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Биљана Плавшић
Foto: Screenshot / YouTube

Opijelo nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Biljani Plavšić biće služeno u utorak, 6. oktobra, u Beogradu, a sahrana će biti u narednog dana u Banjaluci, saznaje Srna iz izvora bliskih porodici.

Opijelo će biti služeno u 10.30 časova na Novom groblju, nakon čega će kovčeg sa posmrtnim ostacima Plavšićeve u 11.00 časova biti otpremljen za Banjaluku.

Sahrana u Banjaluci biće obavljena u srijedu, 7. oktobra.

Nekadašnji predsjednik Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je 1. oktobra u Beogradu u 96. godini.

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Biljana Plavšić

Umrla Biljana Plavšić

Preminula Biljana Plavšić

Sahrana Biljane Plavšić

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