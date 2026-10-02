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Ministarstvo o tvrdnjama Arsenića: Za pet godina isplaćeno mu 2,8 milion KM

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02.10.2026 14:41

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Влада Републике Српске је највиши орган извршне власти у Републици Српској.
Foto: ATV

Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske su saopštili da je predsjedniku Udruženja mljekara Republike Srpske Miloradu Arseniću u posljednjih pet godina isplaćeno 2,8 miliona KM novca građana.

Iz Ministarstva su naveli da nakon političkog nastupa Arsenića, u kojem su iznesene tvrdnje o odnosu institucija prema proizvođačima, smatraju da javnost treba da ima uvid i u konkretne činjenice.

"Prema javno dostupnim podacima Agencije za agrarna plaćanja, samo u prethodnih pet godina isplaćeno mu je 2,8 miliona KM novca građana Republike Srpske. `Farma Arsenić` već 15 godina koristi 144 hektara zemljišta Republike Srpske", istakli su iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

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Iz Ministarstva su poručili da će nastaviti da razgovaraju sa svim proizvođačima i da podržavaju sektor mljekarstva, ali da smatraju da strukovna udruženja treba da zastupaju interese proizvođača, a ne da postaju dio predizbornih aktivnosti bilo koje političke stranke.

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Tagovi :

Milorad Arsenić

Ministarstvo poljoprivrede

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