Ministarstvo o tvrdnjama Arsenića: Za pet godina isplaćeno mu 2,8 milion KM

Autor:ATV redakcija
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Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske su saopštili da je predsjedniku Udruženja mljekara Republike Srpske Miloradu Arseniću u posljednjih pet godina isplaćeno 2,8 miliona KM novca građana.
Iz Ministarstva su naveli da nakon političkog nastupa Arsenića, u kojem su iznesene tvrdnje o odnosu institucija prema proizvođačima, smatraju da javnost treba da ima uvid i u konkretne činjenice.
"Prema javno dostupnim podacima Agencije za agrarna plaćanja, samo u prethodnih pet godina isplaćeno mu je 2,8 miliona KM novca građana Republike Srpske. `Farma Arsenić` već 15 godina koristi 144 hektara zemljišta Republike Srpske", istakli su iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
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Iz Ministarstva su poručili da će nastaviti da razgovaraju sa svim proizvođačima i da podržavaju sektor mljekarstva, ali da smatraju da strukovna udruženja treba da zastupaju interese proizvođača, a ne da postaju dio predizbornih aktivnosti bilo koje političke stranke.
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