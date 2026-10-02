Cvijanović: Amerika prepoznala da Srpska želi da vodi suverenističku politiku

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je adminstracija američkog predsjednika Donalda Trampa prepoznala da Republika Srpska sa milion stanovnika nije nikakva prijetnja velikoj Americi, kao i da Srpska želi da sprovodi svoju suverenističku politiku i da ima jake institucije.

"Konačno, i da ima ono što joj je i Amerika dala kroz Dejtonski sporazum, a to je visoka autonomija i pravo da radi i razvija institucije", rekla je Cvijanovićeva.

Govoreći o velikom preokretu u odnosima sa SAD nakon dolaska Trampove adminsitracije, Cvijanovićeva je navela da su i ljudi koji su dočekali penziju u Stejt departmentu rekli da nikada nisu vidjeli da se tako nešto desilo.

Cvijanovićeva je u intervjuu za "RT Balkan" istakla da je zahvalna SAD na njihovom osjećaju za političku i ustavnu realnost, kao i za budućnost BiH.

Govoreći o nedavnom susretu sa Suzan Vajls, šefom kabineta i savjetnikom američkog predsjednika Donalda Trampa, Cvijanovićeva je navela da su pričale o realnim problemima BiH, o tome kako izgleda region, o ciljevima Trampove administracije i o načinu na koji može da se uspostavi snažnija ekonomska dimenzija saradnje.

"Bila je to prilika da se zahvalim za realan pristupu ove američke administracije, koja uvažava potrebe sva tri naroda u BiH. Mislim da oni razumiju da u višenacionalnim zajednicama kakva je ova ovdje ne može da se zadrži neka uloga kredibilnog sagovornika ako vam je favorit samo jedan i radite uporno na štetu drugih", ocijenila je Cvijanovićeva.

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Ona je napomenula da su zvaničnici Republike Srpske podigli glas protiv ujdurme i pokušaja da se sva krv iz Republike Srpske iscijedi i da se uništi njen institucionalni kapacitet, da se sklone svi ljudi koji su se govorili o devijacijama u sprovođenju Dejtonskog sporazuma i svi ljudi koji su digli glas protiv rješenja koja su neustavna.

"Mi smo sve vrijeme život provodili u ambijentu gdje jedan stranac misli da ima pravo da nameće zakone, na šta po Dejtonskom sporazumu nema pravo. Hvala Bogu da je neko izbacio toga koji je pretjerao i ubacio Dodika u sudski postupak", naglasila je Cvijanovićeva.

Komentarišući tvrdnje političkog Sarajeva da je Republika Srpska platila Americi da promijeni pristup prema Bih i Republici Srpskoj, Cvijanovićeva je takve teorije kategorično odbacila, naglasivši da je nefer prema američkoj administraciji mišljenje da može da se plati za promjenu američke politike, te da je u pitanju politički pristup koji je zauzet prema BiH i Republici Srpskoj.

"Mi smo veliki tim i na čelu imamo predsjednika partije Milorad Dodika. Zavisno od pozicije koju obavljamo, mi smo ti koji su više ili manje eksponirani na unutrašnjim ili spoljnim pitanjima. Lobisti nisu bili ključni za ovo razumijevanje sa SAD, koje smo uspostavili i za skidanje sankcija za sve drugo", rekla je Cvijanovićeva koja je i potpredsjednik SNSD-a.

Naprotiv, ukazala je ona, riječ je o trasiranju puta koje se unaprijed dešavalo kada su u pitanju potencijalni sagovornici, koji će, gledano iz perspektive kada je Republika Srpska trpila sankcije i pritiske, biti potencijalne tačke kontakta ili sagovornici.

"Tu smo skoro sve pogodili i pokazali našu silnu želju da se nešto promijeni u odnosu prema svima nama ovdje u vremenu kada smo bili kažnjavani, a kada su ljudi koji su sada odlučivali o nama u Americi bili opozicija", navela je Cvijanovićeva.

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Ona je istakla da je u administraciji SAD bilo dosta ljudi koji su razumjeli šta se dešava u BiH i da je bila iznenađena sviješću o nivou devijacija, što joj je saopšteno od vrlo bitnih ljudi u Trampocvoj administraciji.

"Za razliku od činovničkog nivoa koji se uglavnom drži stereotipa i napravljene matrice, koja je bila loša po Srbe, tu su bile političke figure koje su imale svijest o nivou manipulacija u vezi sa Dejtonskim sporazumom", navela je Cvijanovićeva.

Ona je izrazila zahvalnost i ljudima koji su bili visoko pozicionirani u ime svojih zemalja, a mogli su da pristupe tamo gdje zvaničnici i predstavnici Srpske nisu mogli, a to su najviši zvaničnici Trampove američke administracije.

"Desilo se mnogo dobrih stvari. Bili smo u velikoj diplomatskoj ofanzivi. Mi nismo gubili vjeru da će se desiti dobre stvari i radili smo sa mnogo energije. Pisali smo pisma, razgovarali sa mnogima i željeli smo da se i oni Amerikanci vrate na nešto što je pravedan pristup prema Republici Srpskoj - rekla je Cvijanovićeva.

Govoreći o odnosima Republike Srpke i Izraela, ona je podsjetila da oni praktično datiraju od postanka Srpske, ističući da je zahvalna Izraelu na razumijevanju u prošlosti i na podršci koju pruža Republici Srpskoj.

"Mi te odnose gradimo decenijama. Oni nisu bili ključni za to što se dešavalo u Americi, ali sam im zahvalna za to što su bili neko ko je mogao da kAže neku lijepu riječ o Republici Srpskoj i neko ko je rekao tu lijepu riječ", navela je Cvijanovićeva.

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Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je Republika Srpska, uprkos svim opstrukcijama, pritiscima i progonima koje je trpjela decenijama, održala supstancu svog nacionalnog bića i institucionalnu snagu, te je sposobna da se odupre i bori za svoju poziciju.

"Sada nam je lakše, nemamo te pritiske, ni političke ni finansijske, otvoreni smo, sarađujemo. Ovo je neko sasvim drugo vrijeme i ne smijemo ga propustiti, prokockati i iznevjeriti", rekla je Cvijanovićeva i naglasila da joj je stalo da, ukoliko Republika Srpska ima sagovornika - i sama pokaže kredibilitet.

Cvijanovićeva je naglasila da neće dati obećanje koje ne može izvršiti, napominjući da nikada nije traženo ništa nečasno ni od sadašnje američke administracije, niti od nekog iz Rusije ili Izraela.

"Nikada nije traženo nešto što bismo mogli da stavimo u sferu nemoralnog ili politički neprihvatljivog. Oni razumiju našu poziciju - da želimo da imamo dobre odnose i da nikome ne želimo nesreću, zlo ili nešto loše u BiH", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da je Republika Srpska nekada vukla rizične poteze i išla glavom kroz zid, ali da su se sada neke stvari složile, što je iskorišteno za pravljenje dobrih mostova saradnje.

Cvijanovićeva je rekla da je nekada priča o navodnoj ugroženosti Bošnjaka u BiH plasirana u američkom senatu i Kongresu odjekivala na sva zvona, a da sada to ne zvoni nigdje, te naglasila da joj je drago da sada postoji svijest da Srbi nisu nikakvi neprijatelji ili smetnja bilo kome ni u razvoju identiteta ni ekonomije.

"Ta svijest je vjerovatno proistekla iz tog što je taj novi koncept razmišljanja u svijetu mogao da identifikuje ovu tačku gdje većinski žive Srbi, Republiku Srpsku. Primijetim tu promjenu odnosa, ali i one koji su zarobljeni u prošlosti", rekla je Cvijanovićeva u intervjuu za "RT Balkan".

Ona je navela da Republika Srpska ne krije želju da novi pristup i politika budu zadržani, budući da sada srpski narod uživa udobniju poziciju, ali da ne želi drugima ništa loše.

"Mi želimo pravednost prema Srbima", naglasila je Cvijanovićeva i ukazala da su Srbi decenijama živjeli u nepravdi, da su optuživani za sve što je nekom palo na pamet, te da se za njih čak primjenjivao i nepovoljniji krivični zakon koji nepovoljnije tretira ratne zločine.

Cvijanovićeva je navela da je srpski narod preživi i, tu nepravdu.

"Preživjeli smo nepravdu da je dva odsto donacija dolazilo u Republiku Srpsku, a 98 u Federaciju BiH. Da su nama dali te donacije Republika Srpska bi izgledala kao vasionski brod. A, mi smo i sada razvijeniji i usmjereni na sebe, na svoj razvoj, na svoje opštine", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je napomenula da se Republika Srpska borila za sebe.

"Naša krvna slika je ovdje najzdravija. Mislim da mnogi prepoznaju tu krvnu sliku - da hoćemo razvoj, zajedništvo, da radimo dobre stvari i da brinemo o budućnosti, a hoćemo da poštujemo svoju prošlost i svoj identitet. To rade i velike zemalja koje sada upravljaju svijetom, pa zašto mi ne bismo poštovali sebe i bili zadovoljni što nas je neko prepoznao", upitala je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je istakla da joj je puno srce kada čuje ljude koji su visoko pozicionirani, a pričaju najljepše o Srbiji, o Srpskoj o Srbima - narodu koji je izdržao takva iskušenja kroz dva svjetska rata i narodu koji je nepravedno optužen u Odbrambeno-otadžbinskom ratu da je kriv za sve i svašta.

Ona je izrazila zadovoljstvo što se ta slika mijenja i želi da generacije koje dolaze imaju puno bolje polazne osnove.

"Nećemo se umoriti od toga da dođe neki pravedniji pristup prema svima nama, a da li ima posla u Evropi? Itekako tamo ima posla", rekla je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je napomenula da Republika Srpska gradi nova prijateljstva, ali se čvrsto drži svojih starih prijatelja, koji je, kao Rusija, ni u čemu ne uslovljavaju, a čiju ulogu Srpska cijeni.

"Nema nikakvog uslovljavanja. Mi poštujemo Rusiju, Rusija poštuje Dejtonski sporazum onako kako je napisan – dosljedno razumijevajući ustavnu poziciju Republike Srpske. Ona se suprostavljala mešetarenjima i nametanjima, izmišljenim bonskim ovlaštenjima koji su nama skidali glave, nametali zakone, čuda radili, eksperimentisali sa svima nama i doveli nas na ivicu, ne samo očaja, nego totalnog kolapsa", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da Republika Srpska, kada je o Rusiji riječ, vidi šansu za unapređenje ekonomskih odnosa, posebno nakon okončanja rata.

"Iskorak prema Americi je bio nužan da bismo mogli da zaokružimo sliku i neke tačke poslažemo onako kako treba, kako bi bile od koristi svima nama. Uspjeli smo i zadovoljni smo zbog toga", rekla je Cvijanovićeva.

Na podsjećanje novinara da su prilikom ovogodišnjeg obilježavanja napada na kule biznakinje u Njujorku važni ljudi u Americi ukazali na veze terorista sa BiH, Cvijanovićeva je rekla da je kreator cijelog tog poduhvata neko ko je imao pasoš BiH, a da Srpskoj ranije nije bilo dozvoljeno da ukaže na neke stvari koje je prepoznala kao bezbjednosnu prijetnju.

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"Govoreno nam je ranije da vode računa o tome, prate, da se to ne stavlja u javni diskurs zato što bi se neko naljutio. A, nema šta da se naljuti - ako je nešto bezbjednosna prijetnja ili ako neko ima veze sa nečim što su bili bezbjednosni rizici koji su materijalizovani ili bili prijetnja, zašto se o tome ne može pisati javno", upitala je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je naglasila da sada u američkoj administraciji ili onim koji su joj bliski ima onih koji su se vratili unazad i prepoznali veliku nepravdu i prema Jugoslaviji u cjelini u tom periodu i pričaju šta se dešavalo tada, kako je počeo rat, ko je kome pomagao, da su zatvarali oči na mudžahedine, džihadiste koji su dolazili u BiH, na mnogobrojne pošiljke naoružanja...

"Mi nismo to delegirali kao temu, ljudi su se sami prisjetili. Svijest o tome je porasla", rekla je Cvijanovićeva i navela da je sekretar za trgovinu SAD Hauard Latnik imao velike lične gubitke u tom napadu.

Ona je rekla da je prije neki dan bila isprovocirana izjavom ministra odbrane u Savjetu ministara Zukana Heleza, koji je rekao - "samo vi sklonite potpis sa Republike Srpske, a mi onda znamo šta ćemo".

"Mene je to isprovociralo. Ja kažem - šta ćeš, da dođu mudžahedini? Nama su odsjecali glave, je li tako? Svašta je bilo mnogo prije nego što se to dešavalo nekim drugim Amerikancima i na nekim drugim destinacijama. Mi smo živjeli kod svojih kuća, nigdje nismo otišli", navela je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je ukazala na stravičan apsurd da Srbiju danas neko naziva agresorom, a da agresor nije onaj ko je napravio neki odred stranih ratnika i džihadista u BiH.

"To je sve šizofreno i apsurdno i mislim da izlazimo iz te šizofrene faze jer ljudi vani počinju da razumijevaju određene stvari", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila da postoje mnogi koji su bili u BiH u kampovima i držali obuku drugima, te da se o tome ne smije ćutati.

"Moramo identifikovati prijetnju da bismo se mogli uhvatiti u koštac sa njom. Ne možemo samo ćutati, od nas se tražilo da ćutimo da nisu radili – radili su i treba da odgovaraju u interesu naše djece - i Srba i Bošnjaka i Hrvata i svih drugih ljudi koji ovdje žive", rekla je Cvijanovićeva i naglasila da se zna šta je bezbjednosna prijetnja i da ona bude eliminisana na vrijeme, da ne predstavlja problem.

Cvijanovićeva je naglasila da nije dovoljno da Amerikanac, Španac, Nijemac kažu sada da postoje bezbjednosne prijetnje, nego se i na lokalu mora voditi računa o tome.

"Pravljena je iskrivljena slika. O tome ne smijete da pričate, ali kako su neki Srbi krvnici, zlikovci, agresori o tome se velikodušno pričalo. Ne možete imati stabilnost, mir i povjerenje ako ne postoji ona bazična, suštinska istina, neiskrivljena, nenafrizirana, nenašminkana, nego istina koja je istina. Zato mi nemamo mir i stabilnost. Neće niko da dođe do te istine", rekla je Cvijanovićeva.